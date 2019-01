Tennis | Lorenzo Musetti trionfa agli Australian Open | il 17enne toscano vince il torneo

Tennis – Challenger Playford : Lorenzo Sonego si arrende al tedesco Moraing - l’azzurro fuori ai quarti : Il 23enne torinese ha ceduto con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-4 al tedesco Mats Moraing Lorenzo Sonego si è fermato nei quarti di finale del ”City of Playford Tennis International”, torneo Challenger Atp dotato di un montepremi di 81.240 dollari in corso sul cemento di Playford, in Australia. Il 23enne torinese, numero 107 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha ceduto con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-4 al ...