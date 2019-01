Tav | Salvini smonta la costi-benefici grillina | Abbiamo altri dati | bisogna farla

Tav : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Tav - Salvini ha ragione : non farla costerà più che portarla a termine : Matteo Salvini ha ragione sulla Tav : non farla costerebbe molto più che portarla a termine. Come spiegato da Agi , l'Italia, per completare l'opera, deve ancora sopportare un costo di circa tre ...

Franco Bechis - la scoppola contro Salvini sullo sgombero di Castelnuovo : 'BasTava pensarci prima' : Lo sgombero del centro accoglienza per immigrati di Castelnuovo rischia di macchiare l'operato di Matteo Salvini con un grave errore di sottovalutazione. Franco Bechis sul Tempo rimprovera al ministro ...

La controanalisi leghista dice Sì Tav. Salvini tira dritto - l'opera va completata : Sulla Tav Torino-Lione c'è un'analisi costi-benefici ferma al Ministero delle Infrastrutture, che non vedrà la luce neanche prima della scadenza prevista di fine gennaio, ma dopo. E spunta un'analisi costi-benefici commissionata da Lega, che dice Sì Tav, che l'opera deve essere completata. Con Matteo Salvini che prepara già per la prossima settimana la visita al cantiere più discusso d'Italia.Sulla Tav la ...

Salvini : “Tav? I miei tecnici mi hanno dato numeri che dimostrano che l’opera va completata. Serve all’Italia” : “La prossima settimana sarò a Chiomonte al fianco delle forze dell’ordine e a ribadire che i numeri in mio possesso dicono che l’opera va completata, che Serve all’Italia, che sono maggiori i costi per sospenderla rispetto ad ultimarla”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti durante la consegna di una villetta confiscata alla mafia a Roma, ribadisce il suo sì alla Tav e riapre lo ...

Tav - Salvini ribadisce : va completata. Tajani : se non si fa la Lega abbatta il governo : Tajani: se la Tav non si fa Lega faccia cadere governo "Nella politica economica del governo non c'è nulla di centrodestra: i Cinque stelle l'hanno spuntata sulle trivelle, ora prendono tempo anche ...

Toninelli attacca Salvini : 'Tav? Avrei voluto vederlo qui a Pioltello" : Un anno dopo, la tragedia di Pioltello è ancora fresca. Il treno regionale partito da Cremona e diretto a Milano deragliò provocando 3 morti e 46 feriti. Un anno dopo Danilo Toninelli va sul luogo del disastro a commemorare le vittime ("chiedo scusa a nome dello Stato") e ne nasce una polemica politica.Al centro, sempre la Tav. Il ministro delle infrastrutture è convinto che l'opera sia ormai inutile e che magari andrebbero fermati gli scavi, ...

Tav - nuovo asse Salvini-Tria : "Gli investimenti servono" : Sulla Torino-Lione trovare una sintesi tra Lega e Movimento 5 stelle sembra molto complesso. Il ministro dell'Economia...

Tav - si fa o no? Salvini dice di “Si” il Movimento 5 Stelle invece dice “No” : Si torna a parlare di TAV, Salvini favorevole dice che si farà, mentre quelli del M5S dicono di no “La Tav va fatta: costa piu’ non farla che farla, spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al programma ‘Povera Patria’ in onda domani su Rai2 in seconda serata. “Se i costi saranno superiori ai ...

