Tav | la Lega e Salvini contro l' M5s | va fatta e servirà all' Italia

Tav - la Lega e Salvini contro M5s : va fatta e servirà all'Italia : Il ministro Toninelli aveva annunciato una decisione entro la fine di gennaio ma i tempi rischiano di allungarsi ancora

Tav - il dossier Lega : «L?opera va fatta - lo stop costa troppo» : Matteo Salvini sulla Tav rompe gli indugi. Fino a qualche giorno fa, per non mettere in crisi il patto di governo con Luigi Di Maio, il leader della Lega aveva offerto una mediazione: realizzare...

Tajani : "Se M5S non vuole la Tav - Lega stacchi la spina" : Il Presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani oggi è tornato a parlare di un argomento sempre molto scottante in seno al governo gialloverde: la Tav.A margine di una conferenza di Forza Italia pre presentare la mobilitazione di domani contro la politica economica dell'esecutivo Conte, nella sede del partito fondato da Silvio Berlusconi, Tajani ha detto:"Non realizzare la Tav significa isolare Torino, il ...

Tajani : No M5s a Tav? Lega lasci governo : 15.14 "La Lega prenda il coraggio di far cadere il governo se il Movimento 5 Stelle non vuole realizzare la Tav". Lo ha affermato, su Twitter, il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Tajani. E rilanciando la mobilitazione di domani contro la politica economica del governo dalla sede di FI: "Noi siamo l' Italia del sì" e "ci prepariamo a guidare" il Paese, che è "totalmente fermo" per i "capricci del M5S". Questo ...

Tav - Salvini ribadisce : va completata. Tajani : se non si fa la Lega abbatta il governo : Tajani: se la Tav non si fa Lega faccia cadere governo "Nella politica economica del governo non c'è nulla di centrodestra: i Cinque stelle l'hanno spuntata sulle trivelle, ora prendono tempo anche ...

Il nodo Tav : Lega - : Ospiti ad Omnibus il sottosegretario agli Esteri della Lega, Guglielmo Picchi e il deputato M5s Luca Carabetta si sono confrontati sul tema dell'Alta Velocità Torino-Lione

Tav - Lega e M5S ai ferri corti. Garavaglia : «Opere lasciate a metà solo tra le Coree» : Dopo il monito di Matteo Salvini agli alleati di governo - «Nostro no solo agli sbarchi, adesso imporremo dei sì» - è alta tensione nel Governo sul “padre” di tutti i no dei Cinque Stelle: l'Alta Velocità Torino-Lione. Toninelli: «Stiamo facendo l’analisi costi-benefici per evitare che vengano sprecati soldi, del referendum si parlerà dopo»...

Lega e M5S : intesa sulle trivelle - ma ancora divisi sulla Tav : Le divergenze tra Lega e Movimento 5 stelle sulle trivelle sono state risolte mercoledì sera, con un accordo sul dl Semplificazioni, che arriverà in Senato da lunedì. Nel frattempo, però, gli animi si sono riaccesi sulla questione Tav, rimarcando la divisione fra i due alleati di governo. Il compromesso sulle trivelle Lo scontro tra i grillini e la Lega sulle trivellazioni in acque italiane giunge a un compromesso dopo una lunga trattativa. La ...

Governo : tensioni su Tav. Lega : basta con politica dei no : Dopo l'intesa sulle trivelle tra Lega e movimento 5 stelle restano le divergenze su una politica fatta soprattutto dai no, l'accusa del Carroccio. Ora le tensioni si spostano sulla tav con i 5 stelle che però ribadiscono il no alla realizzazione dell'opera se i costi supereranno i ...

Accordo sulle trivelle - ma la Lega vuole la Tav : «Ora basta con i no» : ROMA L'Accordo sulle trivelle è arrivato nella notte di mercoledì. Presenti a palazzo Chigi il premier Conte di ritorno da Davos, il vicepremier Di Maio e il ministro Fraccaro, con...

Ora battaglia è sulla Tav. Lega punta a svolta su fisco : L'ennesima mediazione del premier Conte ha evitato il cortocircuito nella maggioranza sulle trivelle. Il premier nella notte, di ritorno da Davos, ha incontrato Di Maio e Fraccaro, con Salvini colLegato al telefono. Il partito di via Bellerio ottiene l'ammorbidimento degli aumenti dei canoni alle aziende, il Movimento lo stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi. "Sono salvi i posti di lavoro ed e' garantita la continuita' di ...