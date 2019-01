Super brain | Melissa Satta con un tubino inguinale | foto proibita | delirio in studio

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% - Povera Patria 5.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...

Ascolti 25 gennaio : flop di Superbrain su Raiuno - vola Barbara D'Urso : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 25 gennaio 2019, caratterizzata in prima serata dalla messa in onda della terza puntata di Superbrain, lo show di Raiuno condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni, che si sta avviando verso le fasi finali di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario, il game show ...

Ascolti tv ieri - SuperBrain - Chi vuol essere milionario - Auditel 25 gennaio : RETE 4 " Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, nella prima serata di Rete 4, si è occupato dei maggiori casi di cronaca nera. Il giornalista si è occupato della morte di Stefania Crotti, scomparsa giovedì 17 ...

Rosita Celentano contro Rai1 : "Dal pappagallo di Portobello alle mucche di Superbrain : non conoscete vergogna!" : In attesa di Linea Verde, in onda su Rai1 durante il fine settimana, l'Ammiraglia del Servizio Pubblico ha deciso stasera di portare in fattoria il pubblico di Superbrain, lo show del venerdì condotto da Paola Perego, giunto alla terza edizione.Tra le prove che le menti geniali in gara hanno dovuto affrontare per dimostrare le proprie capacità intellettive, quella di Sabino, giovane studente universitario con la passione per le mucche, ...

Paola Perego risponde al tweet di Rosita Celentano su Superbrain : Superbrain, Paola Perego replica a Rosita Celentano: “Le mucche non sono state maltrattate!” E’ bastata una semplice prova di pochi minuti, sostenuta nella terza puntata di Superbrain-Le supermenti, per scatenare un acceso botta e risposta a colpi di tweet tra Rosita Celentano e Paola Perego. Tutto è accaduto quando un allevatore, dopo aver studiato la pezzatura di 100 mucche, ha affrontato appunto la sua prova riconoscendo, ...

Superbrain – Le Supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, terzo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata sono stati solo del 13,8% di share, calati al 12,8% la scorsa […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola ...

Superbrain : Iva Zanicchi fa una strana battuta e resta senza voce : Superbrain, le supermenti: Iva Zanicchi fa una battutaccia prima della sua esibizione E’ stata Iva Zanicchi uno dei giurati della terza puntata di Superbrain 2019, con Paola Perego, andata in onda stasera, venerdì 25 gennaio 2019. E la cantante, che ha condiviso il ruolo di giudice assieme all’attore Massimo Ghini e alla showgirl Melissa Satta, ha avuto anche la possibilità di esibirsi con un particolarissimo coro gospel, che è stato ...

Superbrain - anticipazioni terza puntata del 25 gennaio su Rai 1 : anticipazioni della terza puntata della seconda stagione di Superbrain, il talent show condotto da Paola Perego in onda su Rai 1 alle 21:25

Superbrain – Le Supermenti Anticipazioni : Stasera il terzo appuntamento su Rai Uno : Nuova puntata con il talent di Paola Perego sulle capacità della mente. Con cosa ci stupiranno le Supermenti di Stasera? Giudici: Melissa Satta, Iva Zanicchi, Massimo Ghini.

Paola Perego - terza puntata Superbrain : gli ospiti del 25 gennaio : Superbrain, le supermenti: Paola Perego pronta per la terza puntata. Chi sono gli ospiti E’ tutto pronto per l’attesissima terza puntata di Superbrain, con Paola Perego, che andrà in onda su Rai1 in prima serata, a partire dalle 21.25 circa, venerdì 25 gennaio 2019. E a pochi giorni dalla messa in onda del nuovo appuntamento con lo show dedicato alle menti geniali, scopriamo chi sono gli ospiti di Paola Perego. La giuria del terzo ...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti batte la Rai : ascolti e share - Paola Perego e Superbrain ko : Il ruggito di Gerry Scotti spaventa viale Mazzini. Chi vuol essere milionario? su Canale 5 ha battuto Superbrain su Raiuno nella sfida degli ascolti. Il quizzone di Scotti ha totalizzato 2,941 milioni di telespettatori (share del 13,9%) contro i 2,791 milioni del quiz di Paola Perego, fermatasi a un

Ascolti TV | Venerdì 18 gennaio 2019. Basta il 13.9% al Milionario per vincere. Superbrain fermo al 12.7% - The Good Doctor 6.5% - IGT 6.1% : Superbrain Nella serata di ieri, Venerdì 18 gennaio 2019, su Rai1 la seconda puntata di Superbrain ha conquistato 2.791.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 23.59 - Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.941.000 spettatori pari al 13.9% di share (ultimo segmento Rewind di 6 minuti: 1.109.000 – 9.8%). Su Rai2 la serie tv in replica The Good Doctor ha interessato 1.480.000 spettatori ...