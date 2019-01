Sulla spiaggia di Malibù la casa americana più cara del 2018

Oswaldo - un giovane pinguino approda Sulla spiaggia di Rio de Janeiro : Oswaldo è un giovanissimo pinguino che per errore finisce lontanissimo da casa, l’Antartico, per approdare sulla spiaggia di Rio de Janeiro: la nuova vita del simpatico e curioso animale è al centro della divertente serie a cartoni animati in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) dal 28 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 19.15. Oswaldo anticipazioni e trama Oswaldo ha 12 anni ed è stato adottato da una coppia di umani dopo essere ...

Non so come - ma sono capitato Sulla spiaggia più bella del mondo : Benvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, Iguana Island. CaraibiBenvenuti a Little Water Cay, ...

San Benedetto del Tronto - trovati resti umani Sulla spiaggia : Nuovo ritrovamento di resti umani sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Alcuni passanti hanno notato una scarpa con all'interno i resti di un piede. Il fatto potrebbe essere collegato al ...

Ischia - migliaia di gamberetti morti Sulla spiaggia : “Non toccateli e non mangiateli”. Mistero sulle cause : Una settimana dopo il ritrovamento del capodoglio “Leopoldo”, spiaggiato sulla costa ovest dell’isola d’Ischia, la cui morte è stata causata dall’ingerimento di buste di plastica e filo di nylon, la moria di migliaia di gamberi, scoperti ieri mattina dalla Guardia Costiera nella baia di San Montano, crea un nuovo allarme ecologico. La Guardia Costiera di Ischia, diretta dal Tenente di Vascello Andrea Meloni, ha cinturato l’area ...

Ischia - migliaia di gamberetti Sulla spiaggia : ilsitodibianca migliaia di gamberetti morti sono apparsi sul litorale di San Montano a Lacco Ameno di Ischia. Il fenomeno non ha spiegazioni plausibili e la Guardia Costiera ha consigliato i cittadini di non prenderli e mangiarli Ii gamberi possono essere di acqua dolce o salata, sono generalmente attivi di notte e cacciano per mezzo delle antenne che hanno sul capo. Fanno parte della famiglia dei crostacei e come questi possono provocare ...

L'ecatombe dei gamberetti - migliaia ritrovati Sulla spiaggia di Ischia : «Non mangiateli» : migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno. È così scattato l'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di un...

Il mistero dei gamberetti Sulla spiaggia a Ischia. L'allarme dei biologi : "Non mangiateli" : Migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno, Ischia,. Un mistero. È scattato così L'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di ...

Migliaia di gamberetti trovati Sulla spiaggia di Ischia - l’allarme : “vietato mangiarli” : Migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno (Ischia). E’ dunque scattato l’allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di un evento all’apparenza inspiegabile. La popolazione è stata invitata a non mangiare i gamberetti ritrovati non essendo al momento note le cause di quanto accaduto. Sul posto biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn che hanno proceduto ...

L'ecatombe dei gamberetti - migliaia ritrovati Sulla spiaggia di Ischia : 'Non mangiateli' : migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno. È così scattato l'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di un evento all'...

Delfino spiaggiato scoperto Sulla spiaggia di Fesca-San Girolamo : sul posto la Guardia Costiera : Un Delfino spiaggiato sul litorale di Fesca-San Girolamo è stato rinvenuto questa mattina da alcuni cittadini della zona. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, allertati ...

Lecce : delfino ferito da elica trovato morto Sulla spiaggia di Torre Rinalda : Rinvenuto un delfino morto sull’arenile di Torre Rinalda, nel Leccese: l’esemplare presenta ferite sul muso e sul dorso compatibili con quelle dell’elica di un’imbarcazione a motore. A segnalare la presenza dell’animali sono stati alcuni passanti. Sul posto gli operatori della Guardia costiera. Gli accertamenti saranno eseguiti dal personale veterinario dell’Asl. L'articolo Lecce: delfino ferito da elica ...

Tartaruga caretta-caretta soccorsa Sulla spiaggia - era ferita ad una pinna : Un esemplare di Tartaruga marina caretta caretta è stata salvata sulla spiaggia adiacente alla riserva naturale di Tor Caldara ad Anzio. L'avvistamento di alcuni passanti che hanno avvisato la ...

Pisa - il cadavere ritrovato Sulla spiaggia è del 21enne Davide Pellegrini : Davide Pellegrini era disperso dalla notte del 12 dicembre dopo essere caduto nel fiume Arno durante una battuta di caccia di frodo, insieme al padre. La conferma è arrivata dalla famiglia del giovane, che lo ha riconosciuto grazie ai tatuaggi sul corpo.Continua a leggere

Tsunami in Indonesia - band suona Sulla spiaggia e l’onda travolge palco e pubblico. Il video : Gli impiegati della compagnia statale Pin, in Indonesia, si erano riuniti in spiaggia per festeggiare il Natale. Mentre assistevano al concerto di una band rock, i Seventeen, l’onda gigantesca causata dall’eruzione del vulcano Krakatoa ha travolto palco e pubblico: il bassista e il manager del gruppo sono morti sul colpo mentre gli altri quattro componenti risultano tra le decine di dispersi della tragedia. All’evento ...