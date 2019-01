Sul Venezuela Salvini è come Macron e Saviano L' accusa di Di Battista 

Hamas e Hezbollah sostengono Maduro. L'Italia rompa il silenzio Sul Venezuela : Secondo loro, l'atteggiamento statunitense 'rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità del mondo'. Lo stesso tono è utilizzato nelle dichiarazioni di Hezbollah. In un comunicato ...

L'Ue negozia una posizione unica Sul Venezuela. Chi si rifiuta - ancora - e perché : L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini , ha proposto la strategia usando il "procedimento amministrativo di silenzio". Si presenta il ...

La crisi venezuelana arriva Sul tavolo dell'Onu : ... ha risposto una conferenza stampa nel palazzo presidenziale in cui Maduro ha ribadito che 'in qualsiasi Paese al mondo l'atto di assumere un incarico istituzionale è investito da un protocollo di ...

Sul Venezuela l'Italia prenda posizione - contro Maduro. Parla Quartapelle : Nel momento che la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea noi noi Europa rimarremo scoperti sul tema della politica estera dei rapporti con l'Africa di un partner fondamentale, che era appunto la ...

Il mondo si divide Sul Venezuela. E Maduro non cede : La comunità internazionale si spacca dopo l'autoproclamazione del leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó , a presidente ad interim del Venezuela , in aperta sfida a Nicolas Maduro. Il ...

E il Vaticano che fa Sul Venezuela? : Roma. Mentre Nicolás Maduro, in camicia vinotinta, gridava al golpe imperialista, la Conferenza episcopale venezuelana pubblicava sul proprio profilo Twitter le foto dei vescovi che si univano alle folle che in tutto il paese manifestavano per l’indipendenza del Parlamento e contro il caudillo delfi

M5S e Lega distanti anche Sul Venezuela : Donald Trump gioca la sua carta in Venezuela e spinge tutto il mondo a schierarsi: con lui o contro di lui, con il suo Juan Guaidò, capo dell'Assemblea nazionale Venezuelana auto-proclamatosi presidente del Venezuela ieri, oppure con Nicolas Maduro, il presidente chavista da anni alle prese con una gravissima crisi economica e politica. E il mondo si schiera, quasi fosse allo stadio, di fronte a un paese sull'orlo della guerra civile. Il ...

Venezuela - la Cgil di Landini «inciampa» Sulla mozione pro Maduro : ... con l'uscita di Susanna Camusso , andrà a ricoprire un incarico nel dipartimento di politica internazionale, e di Franco Martini, giunto a fine scadenza. Saranno sostituiti da Emilio Miceli, leader ...

Gli ultimi sviluppi Sul Venezuela e le crepe nel mondo del lavoro in Italia : Che succede oggi in Venezuela, quali sono gli sviluppi (durante la serata Italiana sono attese certamente molte novità, seguitele anche a cena, il Foglio dà molta copertura), mentre è lo stesso presidente Guaido a essere ben presente su Twitter. Che vuol dire per la politica degli Stati Uniti qu

“Sul Venezuela l'Italia non può nascondersi dietro la diplomazia astrusa” : [Pubblichiamo il resoconto dell'intervento svolto dal senatore Pier Ferdinando Casini durante la seduta dell'Aula del Senato del 24 gennaio 2019] Signor Presidente, anzitutto vorrei iniziare questo breve intervento esprimendo un pensiero affettuoso e sincero, spero rappresentativo di tutto il

'Sul Venezuela l'Italia non può nascondersi dietro la diplomazia astrusa' : A cosa, colleghi? Siamo in Parlamento, siamo il Senato della Repubblica italiana, uno dei Paesi più democratici del mondo, pur con tutti i suoi limiti, con i nostri dibattiti tra maggioranza e ...

Bce - caos Brexit e Venezuela - dubbi Sulla Cina : per i mercati non c'è pace : La paura di un rallentamento dell'economia mondiale e in particolare della Cina, alle prese con una guerra commerciale , e tecnologica, che sembra non avere fine e una probabile bolla del credito , ...