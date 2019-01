Spazio | missione New Horizons | ecco ultimo scatto di Ultima Thule

Spazio - Commissione Europea : altri 96 milioni di euro per Copernicus : Il programma per l’osservazione della Terra Copernicus, avrà a disposizione altri 96 milioni di euro di finanziamenti per i prossimi due anni: lo ha deciso la Commissione europea e la notizia è stata resa nota a Bruxelles durante l’11ª Conferenza sulla european Space Policy incentrata quest’anno sul tema ‘Space for europe, european Space in the world’. Copernicus – spiega Global Science – è un complesso programma di osservazione ...

Spazio e Sensi Spaziali : Luca Parmitano prepara la sua missione Beyond : Solitamente associata ai video giochi, la realtà virtuale è una tecnologia immersiva che simula la presenza fisica e l'interazione. Oggi gli astronauti usano le simulazioni al computer per prepararsi alla vita sulla Stazione Spaziale Internazionale, praticando delle uscite extra veicolari ed utilizzando le attrezzature operative in condizioni di microgravità – il tutto senza mai lasciare terra. L'astronauta dell'ESA Luca ...

Spazio : Luca Parmitano si prepara alla missione "Beyond" con la realtà virtuale : Luca Parmitano, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea si sta addestrando con la realtà virtuale in vista della missione Beyond, che avrà inizio a luglio di quest'anno. AstroLuca è al lavoro nel Virtual Reality Laboratory del Johnson Space Center della NASA, a Star City vicino a Mosca, e all'European Astronaut Center di Colonia, per prepararsi alla missione di sei mesi. Parmitano partirà alla volta della ISS con ...

Spazio - India : l'ISRO annuncia rinvio della missione lunare : L'Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha reso noto che la seconda missione lunare, inizialmente prevista per gennaio-febbraio, non sarà lanciata prima della fine di aprile. Il presidente dell'Agenzia ha spiegato che devono essere ancora completati alcuni test, programmati per marzo-aprile. Se il lancio della missione Chandrayaan-2 non sarà possibile nell'ultima settimana di aprile, verrà spostato a giugno.

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell'ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione "Earth Explorer" dell'ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...

Spazio - Chang'e-4 sul "lato oscuro" della Luna : ecco cosa potrà svelare la missione cinese che sta scrivendo la storia : La Cina ha fatto atterrare con successo la sonda Chang'e-4 sulla faccia nascosta della Luna, nel primo tentativo di un atterraggio simile, per quello che è un importante traguardo nell'esplorazione spaziale. Ci sono state numerose missioni verso la Luna negli ultimi anni, ma la grande maggioranza è stata in orbita o di sorvolo. La sonda Chang'e-4, invece, si è posata sulla superficie Lunare alle 3:26 (ora italiana) nel bacino Polo Sud-Aitken ...

Spazio - missione ExoMars : Roscosmos continuerà a collaborare con l'ESA : Roscosmos proseguirà la collaborazione e con l'Agenzia Spaziale Europea nel programma congiunto ExoMars, consentendo il lancio del veicolo spaziale nell'estate del 2020: lo ha dichiarato il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin. "Teniamo regolarmente teleconferenze con il direttore generale dell'Esa, Jan Woerner e la prossima teleconferenza e' prevista per meta' gennaio", ha dichiarato oggi Rogozin, ...

Lo Spazio nel 2019 : dalla Luna alla missione Beyond - da Prisma a Space19+ : Terminato il 2018, è tempo di volgere lo sguardo al 2019. Del resto quello spaziale è un ambito in cui si ragiona guardando al futuro. Quello appena iniziato – spiega Global Science – sarà l'anno della Luna. Ma i festeggiamenti dei 50 anni dal primo passo dell'uomo su un altro corpo celeste non saranno solo le celebrazioni di una grande impresa che ha fatto la storia dell'umanità. Chi guarda alla Luna oggi non guarda al passato ma al ...

Spazio : la missione Euclid dell'ESA ha superato la Critical Design Review : La missione Euclid dell'ESA ha superato la Critical Design Review, la milestone che segna il completamento di una importante fase di ogni progetto spaziale e cioè che l'architettura generale della missione ed il progetto di tutti i suoi componenti siano completi, dando il via all'assemblaggio del satellite. La revisione a livello globale ha riguardato l'insieme di tutti gli elementi e ha decretato la loro capacità di funzionare insieme per ...

Spazio - Missione Galileo : sviluppo e lancio della nuova versione del segmento di Terra - nuovo contratto per Thales Alenia Space : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato un contratto per una nuova tranche nell'ambito del contratto siglato lo scorso Ottobre con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per conto della ComMissione Europea (CE) e l'Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il lancio della nuova versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e dell' infrastruttura di sicurezza PRS ...

Spazio : due robot a bordo della missione cinesa diretta sulla Luna 'oscura' : Sono due i due mezzi robotici protagonisti della missione -un lander e un rover- Chang'e-4 appena lanciata dalla Cina e diretta verso il 'lato oscuro' della Luna, il lato non visibile dalla Terra. Dopo il lancio, avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovest della Cina, i due mezzi robotici dovrebbero raggiungere la Luna dopo 27 giorni di viaggio per poi posarsi nel cratere Von Karman, all'interno del bacino Polo ...

Spazio : la Cina lancia la missione per il 'lato oscuro' della luna : La Cina ha lanciato la missione Chang'e-4, diretta verso il 'lato oscuro' della luna, il lato del nostro satellite non visibile dalla Terra. Il lancio è avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovest della Cina.