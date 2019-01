Spalletti | Perisic? Serve offerta giusta

Inter-Psv Eindhoven - probabili formazioni : Icardi-Perisic-Politano per Spalletti : INTER PSV Eindhoven probabili formazioni – L’Inter di Spalletti è obbligata ad ottenere i tre punti sul campo di San Siro, tre punti che potrebbero pesare come un macigno sulla qualificazione. Si giocherà la partita a Milano, ma un occhio e un orecchio saranno sintonizzati anche al Camp Nou: sarà infatti fondamentale il risultato che […] L'articolo Inter-Psv Eindhoven , probabili formazioni : Icardi-Perisic-Politano per Spalletti ...

Inter - Perisic : 'Ero a un passo dal Man United - sono rimasto per Spalletti . Futuro in Premier? Mai dire mai' : MODRIC PALLONE D'ORO - ' sono estremamente orgoglioso del fatto che sia stato nominato miglior giocatore del mondo, penso che l' Inter a Croazia debba esserlo del fatto che uno di noi sia il migliore ...

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...