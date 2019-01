Spagna - trovato morto il piccolo Julen  Il bimbo caduto nel pozzo 13 giorni fa

Spagna - trovato morto il piccolo Julen : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Non ce l'ha fatta il piccolo Julen : i soccorritori l' hanno raggiunto all'1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, ...

Spagna - il piccolo Julen trovato morto. Era caduto in un pozzo tredici giorni fa : I soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga. «Disgraziatamente... nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile salvarlo... #RIP Julen », ha twittato la Guardia Civil. Il padre colto da un malore

