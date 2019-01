Spagna | Malaga | tre giorni di lutto per Julen | il bimbo di 2 anni caduto nel pozzo

Spagna - trovato morto il piccolo Julen : il bambino di 2 anni era caduto in un pozzo 13 giorni fa vicino a Malaga : Non ce l’ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l’hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. “Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere ...

Spagna : trovato morto Julen - il bimbo caduto in un pozzo vicino a Malaga | Sky TG24 | : I soccorritori hanno raggiunto nella notte il punto in cui si trovava il corpo senza vita del bambino, precipitato domenica 13 gennaio a Totalan. Il padre ha avuto un malore appena ha saputo la ...

Malaga (Spagna) : calcoli sbagliati - slitta ancora il salvataggio di Julen : Sono ormai trascorsi nove giorni dalla tragedia che ha sconvolto Totalán, in provincia di Malaga, dove un bambino di circa due anni, di nome Julen è caduto in un pozzo profondo 107 metri e largo 25 centimetri. Purtroppo a causa dei diversi ostacoli non è stato ancora completato il tunnel che doveva essere ultimato proprio oggi. Oltre le complicazioni di queste ultime ore, il rallentamento dei soccorsi è dovuto anche ai contrattempi iniziali ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : a Malaga le speranze si affievoliscono - Sky TG24 - : Dopo cinque giorni, sono sempre più ridotte le possibilità di trovare in vita il piccolo Julen a causa delle complicazioni nelle operazioni di salvataggio. Sospeso il tentativo di realizzazione di un ...

BIMBO CADUTO NEL POZZO A MALAGA : POCHE SPERANZE PER JULEN/ Ultime notizie Spagna - si scava 'Tracce biologiche' : Spagna, BIMBO CADUTO nel POZZO di Totalan ormai due giorni fa: Spagna in ansia, si continua a scavare con robot-sonda. Le Ultime notizie

Bimbo cade in pozzo di 110 metri : Malaga come Vermicino - Spagna con il fiato sospeso : Corsa contro il tempo a Totalàn, vicino Malaga, per salvare il piccolo Yulen, un Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di prospezione. Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo...