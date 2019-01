Spagna | Julen Rossellò è stato trovato morto

Spagna - Malaga : tre giorni di lutto per Julen - il bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : Il sindaco di Malaga, Francisco de la Torre, ha decretato tre giorni di lutto cittadino per la morte del piccolo Julen. Ed oggi, insieme a decine di concittadini, ha osservato, di fronte alla sede del municipio, un minuto di silenzio in onore del bimbo la cui tragica morte nel pozzo di Totalan sta commuovendo l’intera Spagna. L'articolo Spagna, Malaga: tre giorni di lutto per Julen, il bimbo di 2 anni caduto nel pozzo sembra essere il ...

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : Julen precipitato per 71 metri : Il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il bimbo è precipitato per circa 71 metri: lo ha reso noto il delegato del governo spagnolo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, citato da El Pais. “La posizione del corpo dimostra che la ...

Spagna - recuperato il bimbo caduto nel pozzo : le ultime news - attesa per i primi risultati dell’autopsia sul corpicino di Julen : Nonostante gli sforzi e l’impegno dei soccorritori, il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, ha annunciato che oggi si sapranno i primi dettagli dell’autopsia sul ...

