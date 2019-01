Spagna | il piccolo Julen è morto | dopo 13 giorni | rinvenuto il corpo

Spagna - niente miracolo : trovato morto il piccolo Julen : Il corpo senza vita del bambino, caduto in un pozzo 13 giorni fa, è stato trovato a oltre 100 metri sotto terra

Spagna - manca poco al recupero del bimbo caduto nel pozzo : si lavora con la dinamite - gli ultimi aggiornamenti sul piccolo Julen : Si lavora incessantemente in Spagna per recuperare il piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo a Totala’n, nei dintorni di Malaga il 13 gennaio. manca poco per raggiungerlo, ma le squadre di soccorso lavorano con estrema lentezza a causa delle difficoltà dovute al terreno duro e in alcuni tratti roccioso. Sono stati scavati 3,15 dei 3,8 metri del tunnel che serve a raggiungere il punto dove presumibilmente si trova il piccolo ...

Ultime notizie sul piccolo Julen - il bimbo caduto nel pozzo in Spagna | : Nelle Ultime ore le squadre di soccorso hanno completato quasi tutto il tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel parallelo realizzato negli ultimi giorni

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen. La conferma del DNA : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana. Il papà: "Io e mia moglie siamo a pezzi, siamo morti. Ma abbiamo la speranza che sia vivo". Anche un robot-sonda impiegato nelle ricerche del bimbo.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: la vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El Mundo – di scavare un tunnel laterale per raggiungere ...

Spagna : continuano i soccorsi per il piccolo Yulen - precipitato in un pozzo da 48 ore : continuano i disperati tentativi di trarre in salvo Yulen, il piccolo di 2 anni e mezzo caduto in un pozzo domenica 13 gennaio, a Totalan una piccola cittadina di Malaga, Spagna. Sono passate 48 ore da quel momento e del piccolo non si hanno più notizie. Quella domenica pomeriggio il bambino stava giocando nella proprietà di un familiare quando, d’improvviso, è stato visto precipitare in un pozzo di 110 metri e largo solo 25 centimetri. Da quel ...