Spagna | il miracolo non è avvenuto | Julen è morto Il suo papà ha avuto un malore

Spagna - niente miracolo : trovato morto il piccolo Julen : Il corpo senza vita del bambino, caduto in un pozzo 13 giorni fa, è stato trovato a oltre 100 metri sotto terra

Spagna. Julen finito nel pozzo - ultimi 50 cm e poi la verità : tutti sperano nel miracolo : Continua il lavoro degli otto minatori delle Asturie per raggiungere il piccolo Julen nel pozzo di Totalàn: a breve verrà calata fatta passare una microcamera per capire dove si trova. Ormai son passati 12 giorni e le speranze si affievoliscono. Ma secondo gli esperti ci sono ancora possibilità di trovare vivo il bimbo di 2 anni.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : i soccorritori iniziano a calarsi - si spera nel miracolo : Sono trascorsi ormai 5 giorni da quando Julen, 2 anni e mezzo, è caduto in un pozzo profondo quasi 110 metri, a Totalán, piccolo centro nei pressi di Malaga. Le speranze di ritrovarlo vivo sono ormai ridotte a lumicino, ma tutti vogliono credere in un miracolo e le complicate operazioni di salvataggio (rese difficili anche dall'instabilità del terreno) dunque, non si fermano. In queste ore è cominciata la perforazione delle gallerie parallele ed ...

Bambino nel pozzo : "nel tunnel c'è ventilazione"/ La Spagna prega per Julen e spera nel miracolo : Si scava ancora per salvare Julen, il bimbo caduto nel pozzo a Malaga: 'c'è ventilazione'. La Spagna prega per il miracolo