Slittino | Mondiali 2019 oggi 26 gennaio | orario d’inizio delle gare e come vederle in

Slittino – Mondiali di Winterberg : nessun podio azzurro - Rieder/Rastner ottavi nel doppio : Le sprint aprono i Mondiali di Winterberg: Rieder/Rastner ottavi nel doppio, Kevin Fischnaller nono nel singolo maschile, Robatscher 11esima tra le donne Non arrivano podi per l’Italia nelle sprint che hanno aperto i Mondiali di Winterberg. Il miglior risultato per gli azzurri arriva nella prima gara, con Ludwig Rieder e Patrick Rastner che non sono andati oltre l’ottavo posto a 171 millesimi, mentre Emanuel Rieder e Simon ...

Slittino - Mondiali 2019 : sorpresa clamorosa nella sprint - vince il giovane Mueller. Lontani gli italiani : L’Austria ancora una volta sorprende tutti nel singolo maschile. Ad un anno di distanza cambia la competizione, dalle Olimpiadi di PyeongChang ai Mondiali di Winterberg, cambia la prova, da quella classica alla sprint, cambia l’uomo, da David Gleirscher al giovanissimo Jonas Mueller, ma non il risultato: l’oro è austriaco. Ancora una volta sorpreso tutto il lotto di contendenti. Gran tempo nelle qualifiche, ma nessuno si ...

Slittino - Mondiali 2019 : Geisenberger batte Taubitz di sette millesimi nella sprint. Dodicesima Andrea Voetter : Due gare, due trionfi teutonici, in tutto e per tutto. A Winterberg, in occasione dell’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda lo Slittino, i Mondiali, i padroni di casa non vogliono lasciare nulla agli avversari: arriva il successo anche nella sprint del singolo femminile al termine di un battaglia davvero splendida. Tutti si aspettavano infatti la sfida fratricida tra Natalie Geisenberger, la dominatrice dello ...

Slittino - Mondiali 2019 : Eggert/Benecken la spuntano nella sprint del doppio - ottavi Rieder/Rastner : È stata, come previsto, una battaglia sul filo dei millesimi. Per la terza edizione dei Mondiali si assegna il titolo delle sprint, una prova accorciata nella quale non viene calcolato il tempo in partenza. La prova d’esordio che ha messo in palio le medaglie nella manifestazione iridata in quel di Winterberg è stata quella del doppio: la medaglia d’oro resta in Germania ma cambia padrone, in una classifica davvero cortissima. Toni ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio : sci alpino - biathlon - pattinaggio e Mondiali di Slittino. Un grande venerdì tra neve e ghiaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 25 gennaio): si preannuncia una giornata davvero di fuoco, spettacolo incredibile con un’autentica abbuffata tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle e ce ne sarà per tutti i gusti. L’Italia sarà in lotta su tutti i fronti, gli azzurri saranno impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di conquistare risultati di lusso e magari salire sul ...

Slittino - Mondiali 2019 oggi (25 gennaio) : orario d’inizio delle sprint e come vederle in tv. Tutti gli azzurri in gara : Prima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Slittino 2019: a Winterberg si assegnano le prime medaglie, in scena le prove sprint per uomini, donne e doppio. Andiamo a scoprire il programma della giornata di oggi (25 gennaio), con Tutti gli azzurri in gara. 25 gennaio, prima giornata Mondiali Slittino 2019 ore 9.00 – Qualificazioni gare sprint ore 13.40 – Finale sprint doppio ore 14.35 – Finale sprint singolo femminile ore ...

Slittino – Mondiali juniores di Igls : i convocati azzurri : Tre uomini e cinque donne per i Mondiali juniores di Igls: si terrà anche la gara di doppio femminile Con la delibera numero 69 del 24 gennaio 2019, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali juniores di Slittino artificiale che si terranno a Igls venerdì 1 e sabato 2 febbraio. Oltre alle abituali gare di singolo maschile, singolo femminile e doppio maschile, si terrà anche quella di doppio ...

Slittino su pista naturale – Mondiali 2019 : i convocati azzurri : I convocati per i Mondiali di Latzfons: in sei il singolo maschile, cinque per il femminile, due coppie per il doppio Con la delibera numero 68 del 24 gennaio 2019, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali di Slittino su pista naturale che si terranno a Latzfons, in Italia, dal 31 gennaio al 3 febbraio. SINGOLO MASCHILE CLARA Florian FEDERER Stefan GRUBER Alex LAMBACHER ...

Slittino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Buoni precedenti per i cugini Fischnaller sulla pista di Winterberg : Terminato, con non poca sfortuna, senza medaglie il quadriennio olimpico che ha portato verso PyeongChang 2018, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale va a caccia di riscatto in questo 2019, che vede il suo appuntamento più importante nel prossimo week-end, con i Mondiali di Winterberg. Gli azzurri possono giocarsela in alcune gare, puntando magari anche al podio. Il catino tedesco evoca più che discreti ricordi per quanto ...

Slittino - Mondiali 2019 : i favoriti del doppio. Eggert/Benecken contro Wendl/Arlt - ennesimo atto : Completiamo il nostro percorso di presentazione delle gare per quanto riguarda i Mondiali di Slittino su pista artificiale con il doppio: la prima prova classica in programma in quel di Winterberg (si inizierà infatti con le sprint) che si svolgerà sabato mattina. Andiamo a scoprire i favoriti. Sembra essere tutto pronto per l’ennesimo atto di una sfida davvero infinita: quella tra i tedeschi Eggert/Benecken e Wendl/Arlt. Praticamente in ...

Slittino - Mondiali 2019 : le favorite del singolo femminile. Sarà sfida tra Geisenberger e Taubitz : Venerdì si aprirà il programma dei Mondiali di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg con le prove sprint, da sabato invece le gare classiche. Nel pomeriggio del 26 gennaio in scena il singolo femminile: due manche (a differenza delle Olimpiadi dove se ne svolgono quattro) per decretare chi Sarà la nuova campionessa iridata. Andiamo a scoprire le favorite per il titolo. Visto l’andamento della stagione, sono due le ...

Slittino - Mondiali 2019 : i favoriti del singolo maschile. Wolfgang Kindl vuol confermarsi - tedeschi e russi lanciano l’attacco : Tutto pronto per la gara più importante dell’anno: si disputano a Winterberg, in terra tedesca, i Mondiali per quanto riguarda lo Slittino artificiale. Ovviamente la prova più attesa ed equilibrata è quella del singolo maschile: ci si attende un grandissimo spettacolo. Andiamo a scoprire tutti i favoriti per la gara che si svolgerà domenica mattina. L’uomo più atteso è l’austriaco Wolfgang Kindl: due anni fa in quel di Igls, in ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Tutto pronto per i Mondiali di Slittino: si assegnano le medaglie iridate sul catino teutonico di Winterberg. L’Italia ci spera, punta in grande soprattutto con Dominik Fischnaller, che due anni fa ad Igls conquistò un doppio bronzo. Andiamo a scoprire il calendario completo della manifestazione iridata con il Programma e gli orari. La diretta TV sarà prevista sui canali di Eurosport. Programma Mondiali Slittino Winterberg 2019 Venerdì 25 ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...