Sky Sport Serie A 21a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Diretta Lazio-Juventus in tv e streaming - la partita domenica su Sky Sport e SkyGo : domenica 27 gennaio, alle 20.30, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l'agognato incontro tra Lazio-Juventus. È tempo di big match, i campioni in carica affronteranno i padroni di casa di Simone Inzaghi, in piena competizione per il quarto posto in campionato. Anche per questa partita, Sky ha i diritti di esclusiva, pertanto, il match sarà visibile su tale piattaforma o in streaming online. Dove vedere la partita Lazio-Juventus in tv e in ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 19a giornata Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 5 incontri in esclusiva tra il 25 e 27 gennaio 2019 Bundesliga Seconda giornata di ritorno Ferma la Premier League inglese, su Sky Sport fari puntati, per il Calcio Estero, sulla Bundesliga tedesca. Nel weekend si giocano le gare della seconda giornata di ritorno e saranno...

Giornata della Memoria - la programmazione speciale di Sky Sport : In occasione della Giornata della Memoria, l’annuale commemorazione internazionale delle vittime della Shoah celebrata il 27 gennaio, Sky dedica una programmazione speciale, per non dimenticare. Sky Sport inizia sabato 26 gennaio a dedicare alla ricorrenza il primo appuntamento: alle...

Giornata della Memoria - la programmazione di Sky Sport in ricordo delle vittime della Shoah : Sempre sabato, alle 21.15 , su Sky Sport Uno , andrà in onda FEDERICO BUFFA RACCONTA ARPAD WEISZ . Si tratta del racconto della storia del grande allenatore di Inter e Bologna deportato e ucciso ad ...

Lazio-Juventus sarà trasmessa da Sky Sport domenica 27 gennaio : domenica 27 gennaio alle ore 20:30 è in programma allo stadio Olimpico di Roma la gara del massimo campionato di calcio Lazio-Juventus, valevole per il 21esimo turno di serie A. L'atteso confronto potrà essere seguito via radio su Rai Radio 1, in diretta testuale digitale su siti tematici, mentre in televisione sarà trasmesso da Sky Sport con ampio prepartita e successivi approfondimenti. Chi desidera vederla in streaming può farlo grazie ...

Boston Celtics-Golden State Warriors - sfida da non perdere su Sky Sport NBA : Mai come quest'anno l'offerta sul canale Sky Sport NBA è la più completa che si sia mai vista in Italia per copertura e nel racconto quotidiano della lega di pallacanestro più spettacolare al mondo. Dodici gare alla settimana, tutti i principali appuntamenti trasmessi, con dirette e repliche per 24 ore al giorno sul canale ufficiale NBA a coprire e mostrare di continuo quello che accade ...

Calciomercato Milan - i motivi del fallimento di Higuain : il parere del Club di Sky Sport : I motivi del fallimento dell'argentino, che era chiamato a trascinare la rosa di Gattuso, possono essere molteplici e i talent del Club di Sky Sport hanno provato a dare una spiegazione alla ...

Calciomercato Milan - Piatek è un affare? L'analisi del Club di Sky Sport : Piatek è un affare? Il parere del Club Il passaggio imminente dell'attaccante polacco in rossonero è stato analizzato al Club di Sky Sport, durante il quale i talent hanno esposto le rispettive ...

Genoa-Milan - quando e come vederla su Sky Sport : la guida e gli orari : Inoltre se siete abbonati Sky e avete sul vostro smartphone la App di Sky Sport , se non l'avete, scaricatela!, , troverete una pagina per seguire la cronaca testuale live della partita , con tutti ...

Martino e Davì - i piccoli tifosi di Toro e Fiorentina si incontrano negli studi di Sky Sport : Martino e Davì si sono incontrati ed è avvenuto a Sky, molto prima dell'estate, come Davì in un primo momento si augurava, nella migliore delle ipotesi. È finita con la consegna della figurina di ...

NBA su Sky Sport : 12 partite in una settimana e il Martin Luther King Day con 4 gare : torna LeBron? : ... differita lunedì ore 11, ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA, Lunedì 21 gennaio: "Martin Luther King DAY" Ore 20 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno MILWAUKEE BUCKS-DALLAS MAVERICKS commento ...

Diretta Roma-Torino in streaming e in tv : match visibile sui canali SkySport e su SkyGo : Oggi pomeriggio, alle 15:00, la Roma allenata da Eusebio di Francesco scenderà in campo dinanzi al pubblico amico dello Stadio Olimpico per affrontare il Torino di Walter Mazzarri. Il match odierno sarà valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. La Roma nell'ultima gara di campionato disputata prima della sosta invernale ha battuto per 2-0 in trasferta il Parma, grazie ai gol siglati da Bryan Cristante e Cengiz Under. Il Torino, ...

Sky Sport Serie A 20a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 23a giornata Premier e 18a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 18 e 20 gennaio 2019 Premier LEAGUE 6 match validi per la 23ma giornata (5 live e uno in differita) “Superderby” di Londra sabato all’Emirates: ARSENAL-CHELSEA ore 18.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga Torna il campionato tedesco, con 3 partite in diretta della prima giornata di ritorno <img ...