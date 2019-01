Sicurezza | Pg Palermo | Decreto Salvini ha introdotto nove reati che ingolfano tribunali

Terrrorismo : Dda Palermo - concreta minaccia a Sicurezza nazionale : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - L'organizzazione criminale fermata al'alba di oggi dai Carabinieri del Ros nell'ambito dell'operazione antiterrorismo coordinata dalla Dda di Palermo avrebbe rappresentato "una attuale e concreta minaccia alla sicurezza nazionale". E' quanto scrivono gli stessi magistra

Palermo - Sit-In contro il decreto Sicurezza - Orlando ritrova i suoi palermitani (VIDEO) : Palermo si unisce al proprio sindaco e grida contro il decreto sicurezza Nonostante il freddo e la pioggia si è affollata rapidamente piazza Pretoria, davanti al Municipio di Palermo, per il Sit-In, nato spontaneamente sui social, contro il decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il governo mentre l’arcivescovo Corrado Lorefice invita a non rimanere in silenzio davanti a “disumani ...

Sicurezza : Digos all'Anagrafe di Palermo per verifica procedure : La Digos si è presentata negli uffici dell'Anagrafe di Palermo. Lo confermano fonti del Comune. Secondo quanto riferito, gli agenti avrebbero chiesto informazioni sulla prassi seguita nel trattare le istanze dei richiedenti asilo. Un passo che segue la decisione del sindaco Leoluca Orlando di sospendere le procedure previste dal decreto Sicurezza che possano intaccare "i diritti fondamentali con particolare, ma non esclusivo, ...

Decreto Sicurezza - agenti della Digos all'anagrafe di Palermo : verifiche sulle residenze agli stranieri : Il giorno dopo lo scontro tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Decreto sicurezza, alcuni agenti della Digos si sono presentati negli uffici dell'Anagrafe palermitani. Orlando era stato il primo sindaco a minacciare la sospensione del Decreto che

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Il PD pressione sul sindaco Virginia Raggi : “Prendi esempio dal sindaco di Palermo sul Dl Sicurezza” : Il fronte romano del PD spinge la Raggi a seguire l’esempio del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando La Mozione è stata presentata e firmata dal consigliere comunale capitolino Giovanni Zannola: “L’assemblea capitolina impegna il sindaco e la Giunta a disporre di sospendere, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversia applicazione del decreto legge sulla sicurezza, qualunque procedura amministrativa che possa ledere i ...