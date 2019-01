Sfera Ebbasta | altezza | età e carriera | chi è il trapper

Taylor Mega su Sfera Ebbasta : 'Ero troppo folle per lui' - elogia Tony Effe : 'Molto virile' : Da qualche tempo Taylor Mega, modella e superstar di Instagram – può infatti vantare una fan page seguita da oltre un milione di seguaci, in continua e costante crescita – è entrata a piene mani nelle cronache del gossip italiano, diventando protagonista di innumerevoli articoli e interviste, presenti sia sui blog on line che sulle riviste in formato cartaceo. Dopo aver fatto parlare di sé per aver avuto nei mesi scorsi un flirt con Flavio ...

Taylor Mega svela perché è finita con Sfera Ebbasta : oggi è felice con Tony Effe : Taylor Mega è fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang: in passato ha amato Sfera Ebbasta Prima di partire per l’Isola dei Famosi, Taylor Mega ha fatto chiacchierare gli appassionati di gossip per via della sua relazione con Sfera Ebbasta. Tra i due c’era passione e complicità e sembrava un amore pronto a durare […] L'articolo Taylor Mega svela perché è finita con Sfera Ebbasta: oggi è felice con Tony Effe proviene da ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : “Non vivo senza sesso. Mi piace farlo anche 5 volte al giorno. Con Sfera Ebbasta? Una storia vera ma ero troppo eccessiva per lui” : Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todisco, è tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La bionda venticinquenne spopola su Instagram, dove conta più di un milione di follower, e i giornali di gossip si sono occupati di lei per un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore. anche per una relazione con il trapper Sfera Ebbasta: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai ...

Fedez 'Non ho mai detto addio a X Factor e quegli attacchi a Sfera Ebbasta finiranno nel nulla' : Per una volta, e finalmente, si parla di Fedez come artista e non come personaggio. Niente polemiche social, niente vita privata squadernata all'universo mondo, ma vivaddio un disco. Che poi parla di ...

Fedez 'Non giudico - ma quegli attacchi a Sfera Ebbasta finiranno nel nulla' : Per una volta, e finalmente, si parla di Fedez come artista e non come personaggio. Niente polemiche social, niente vita privata squadernata all'universo mondo, ma vivaddio un disco. Che poi parla di ...

Ultimo riconquista il podio della classifica Fimi - stabili Marco Mengoni e Sfera Ebbasta : Il podio della classifica Fimi di oggi riserva una sorpresa: riconquista il terzo posto il cantautorap Ultimo che sale sul podio con l'album Peter Pan. Presente in classifica da 49 settimane, il disco Peter Pan scala altre due posizioni e passa dal quinto al terzo posto, un vero record, un risultato d'impatto, degno di nota. Se consideriamo infatti le settimane trascorse dal momento della pubblicazione del progetto, 49 in tutto, sembra ...

Strage Corinaldo - il papà di una delle vittime : “Le stelle di Sfera Ebbasta non ci rappresentano” : Più di un mese dopo la tragedia alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 6 persone sono morte mentre aspettavano l’arrivo del trapper Stera Ebbasta, parla il papà di una delle vittime, il quindicenne Mattia Orlandi: “Personaggi inseriti nella nostra quotidianità hanno avuto il coraggio di speculare sulla vita di questi poveri martiri”.Continua a leggere

'Stamm Fort' : Luché e Sfera Ebbasta pubblicano le strofe del loro feat (VIDEO) : È prevista per domani, o meglio, per la mezzanotte di questa sera, la pubblicazione del nuovo attesissimo brano realizzato da Luché in collaborazione con Sfera Ebbasta. Il pezzo, che include le voci di due nomi di primissimo piano della scena rap italiana, é arricchito dalla produzione musicale di due vere e proprie eccellenze del beatmaking made in Italy, ovvero Charlie Charles e Sick Luke, i produttori che hanno letteralmente creato il suono ...

Sfera Ebbasta istiga all’uso di droghe? Nel 1998 toccò ai Prozac+ : Se Sfera Ebbasta istiga all'uso di droghe oggi, circa vent'anni fa toccò a una giovane band di Pordenone con alle spalle due album e un crescente successo: i Prozac+ di Acida e Colla avevano firmato due dischi che avevano segnato per sempre l'alternative rock degli anni '90 italiani. "Testa Plastica" (1996) e "Acida" (1998), grazie a hit come Pastiglie, Senja, Prato e Betty Tossica, conquistarono un pubblico sempre più ampio e incuriosito dalla ...

Sfera Ebbasta - la foto con un’auto di lusso : “Devo andare più veloce di chi mi odia” : Sfera Ebbasta torna sul palco e posta foto con frasi che si rivolgono direttamente a quelli che lui definisce i suoi”haters”. Mentre due senatori di Forza Italia lo hanno denunciato perché “prospetta l’uso di droghe come stile di vita e simbolo del successo” e una mamma di una delle vittime di Corinaldo gli ha scritto una lettera sui social (“evita di postare foto da idiota con il tuo ‘pacco’ (con un riferimento a una ...

Nathaly Caldonazzo : «Sfera Ebbasta e i Ferragnez fanno male ai nostri figli» : Per Nathaly Caldonazzo il teatro è la passione più grande. L'esordio come attrice al cinema, nel cult Fratelli d'Italia, poi il debutto sul palcoscenico del Bagaglino e tanta tv. Ma per l'attrice ...

Sfera Ebbasta : indagato il trapper per i testi pro-droga delle sue canzoni : Dopo essersi aggiudicato il titolo di artista più ascoltato nella classifica di fine anno 2018 di Spotify, il trapper Sfera Ebbasta è tornato a catturare l'attenzione dei media, in quanto è al momento indagato dalla Procura di Pescara, con l'accusa di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, a seguito della tragedia di Corinaldo (il caso del dj-set mancato del trapper, che ha registrato 6 morti), alcuni cari delle 6 vittime della ...

Sfera Ebbasta - radicali contro censura e manette. Cappato : “Iniziativa stupida - ci costringe a divulgare i suoi testi”. Via corsi per autocoltivazione : “Indagare Sfera Ebbasta per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti è un’iniziativa stupida e pericolosa, che ci costringerà a divulgare i testi delle sue canzoni in difesa della libertà di espressione”. Firmato, Marco Cappato. La notizia dell’indagine per istigazione al consumo in seguito agli esposti di senatori di Forza Italia accende la spia di quanti, sui temi del proibizionismo e della censura delle ...

Sfera Ebbasta indagato - i senatori in cerca d’attenzione gli hanno offerto una grande opportunità : Provo a immaginare la faccia che avrà fatto l’addetto stampa/responsabile marketing di Gionata Boschetti a.k.a. Sfera Ebbasta quando tra i feed di Facebook è spuntata la notizia di agenzia che il suo giovane cliente è indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all’uso di stupefacenti. Se fossi al posto di chi cura la comunicazione del trapper più chiacchierato d’Italia, andrei a festeggiare questo sabato di inizio 2019: non ...