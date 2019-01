Sesso e anziani | la terza età può essere una nuova adolescenza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) Ringrazio per la collaborazione la dottoressa Martina di JuvaltaNegli ultimi decenni la aspettativa di vita di uomini e donne si è molto allungata (85 anni per le donne e 82-83 anni per gli uomini), quindi è indispensabile occuparsi anche della sessualità negliche dovrebbeconsiderata una componente importante della qualità della vita. Purtroppo però, ancora oggi, quando si parla dietà, quello che viene sottolineato è soprattutto la perdita della giovinezza e l’aumento dei disagi fisici, quindi, è difficile pensare che glipossano avere il desiderio di impegnarsi in attività sessuali.Questo succede perché si fa riferimento a un concetto di sessualità esclusivamente basato sul modello dell’adulto (sessualità pulsionale e prestazionale), anziché su un modello integrato che cambia dall’infanzia alla vecchiaia e tiene conto anche dell’aspetto emotivo e ...