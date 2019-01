Serie D | il Ciliverghe cerca la terza gioia in trasferta

Serie D - il Ciliverghe supera il Calvina con il minimo sforzo : Ci sono partite da vincere ad ogni costo, in cui, come detto alla vigilia da Carobbio, “o è vita o è morte”. Con questo spirito il Ciliverghe ospita il Calvina per un derby in cui i gialloblù non possono sbagliare. Il tecnico rilancia Guerci tra i titolari, recupera in difesa Minelli, comunque non al meglio, mentre lancia in attacco Pasotti in coppia con Aloia. E la squadra, chiamata a cancellare la prestazione contro il Classe di sette ...

Serie D - tempo di derby per il Ciliverghe : tempo di derby per il Ciliverghe che domani ospita il Calvina, ma soprattutto tempo di ottenere risultati positivi per la formazione gialloblù chiamata ad un pronto riscatto dopo la debacle subita a Classe contro l’ultima in classifica domenica scorsa. Il tecnico Carobbio non potrà ancora contare sull’apporto di Joelson, Licini, Guerini e Viotti, mentre in settimana è giunta la conferma dell’indisponibilità di Mauri, fermo almeno un mese, ...