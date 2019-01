Serie B | la Cremonese abbatte il Palermo Vincono Cittadella e Perugia

Pronostico Cremonese vs Palermo - Serie B 26-01-2019 e Analisi : Serie B, ventunesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Palermo, Sabato 26 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiCremonese-Palermo, sabato 26 gennaio. Dopo il buon pareggio di Pescara (0-0), la Cremonese è chiamata ad un altro confronto con una “grande” del campionato: il Palermo capolista. Risistemata la classifica (con un +5 sulla zona play-out), i grigio-rossi lombardi affrontano l’impegno ...

DIRETTA PESCARA CREMONESE/ Streaming video DAZN : l'arbitro Guccini dirigerà il posticipo - Serie B - : DIRETTA PESCARA-CREMONESE Streaming video DAZN: le due squadre si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

Calciomercato Serie B e Serie C - Cremonese scatenata : l’ultima idea per l’attacco della Juve u23 : Calciomercato Serie B e Serie C – Si muove anche il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea e che riguarda le ultime importanti trattative. Si rinforza il Lecce che piazza il colpo Tumminello, scatenata anche la Cremonese, da ufficializzare l’arrivo di Strizzolo ed entro le prossime ore pronto un nuovo assalto all’attaccante Ceravolo, caldo anche il nome di Trotta che piace anche al Brescia. Al ...

Calciomercato Serie B : il Lecce cerca il sostituto di Lucioni - Cremonese su Caracciolo : Il Calciomercato di Serie B è entrato ormai in una fase 'calda'. Dopo le prime due settimane di trattative, 'ammiccamenti', scambi di informazioni, telefonate tra procuratori e direttori sportivi, voci di mercato, adesso si entra nella fase clou della sessione invernale. Al momento questo Calciomercato è stato avaro di emozioni e i due colpi più importanti li hanno portati a casa Brescia e Lecce, che rispettivamente hanno acquistato due ...

Pronostico Pescara vs Cremonese - Serie B 20-01-2019 e Analisi : Serie B, ventesima giornata, Analisi e Pronostico di Pescara-Cremonese, Domenica 20 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiPescara-Cremonese, domenica 20 gennaio. Dopo la lunga sosta, la Cremonese è attesa, alla ripresa del campionato, dal Pescara, seconda forza del campionato (appaiato al Brescia). Per i grigio-rossi lombardi la sfida dello stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” può consistere nella tanto ...

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...

Calciomercato Serie B e Serie C : Foggia scatenato - colpi di Cremonese e valzer di attaccanti : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A, anche quello di Serie B e Serie C regala spettacolo, ecco tutte le trattative riportate dalla rosea. Cremonese scatenata, è fatta per l’arrivo di Soddimo, per l’attacco si cerca il colpaccio Ciofani. Nuovo obiettivo per la fascia del Verona, si tratta di Martella del Crotone. Il Padova torna su Renzetti, Zenga ha chiesto al Venezia Stoian, ...

Il calciomercato di Serie B - le trattative : tutti su Lapadula - mosse in attacco di Brescia e Cremonese : calciomercato Serie B – Il campionato di Serie B sta regalando emozioni e grande spettacolo, lo scandalo estivo tra ripescaggi, ricorsi e cambio di format è stato messo alle spalle. Nel frattempo inizia il calciomercato invernale, tante le trattative che riguardano il torneo cadetto, ecco il punto della rosea. Il Benevento alla ricerca di una punta, nel mirino è finito Lapdula, occhi anche su Trotta. Tentazione Ceravolo per il ...

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata : rinascita Crotone - Cremonese dominante! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Diretta gol live score e Classifica aggiornata. Si accnde oggi la 19giornata del campionato, l'ultima prima della sosta.

Pronostico Cremonese vs Perugia - Serie B 30-12-2018 e Analisi : Serie B, diciannovesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Perugia, Domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiCremonese-Perugia, domenica 30 dicembre. Ripiombata in una posizione di classifica tutt’altro che tranquilla, la Cremonese ospita un Perugia reduce da cinque risultati utili consecutivi, che lo hanno fatto rientrare nella “zona play-off”, più precisamente al settimo posto ...

Serie B : Brescia-Cremonese 3-2 - Carpi-Livorno 1-4 : Nei primi due anticipi della diciassettesima giornata di Serie B, il Brescia batte 3-2 la Cremonese e si porta momentaneamente al primo posto, mentre il Livorno fa suo lo scontro salvezza di Carpi, ...

Serie B Brescia-Cremonese 3-2 : decide Ndoj. Carpi-Livorno 1-4 - doppio Giannetti : CARPI - Primo successo esterno del Livorno che espugna il Cabassi di Carpi : partono forte gli ospiti con la rete di Pedrelli , Di Noia fa 1-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa però il Livorno ...

Serie B Carpi-Livorno 1-4 : Breda - primo sorriso esterno. Brescia-Cremonese 3-2 : CARPI - primo successo esterno del Livorno che espugna il Cabassi di Carpi : partono forte gli ospiti con la rete di Pedrelli , Di Noia fa 1-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa però il Livorno ...

Risultati Serie B diretta live - il Brescia in casa contro la Cremonese : Risultati Serie B diretta live – La Serie B continua a regalare spettacolo, in arrivo importanti indicazioni. Il turno si apre con due partite interessanti, il Brescia in campo contro la Cremonese, i padroni di casa alla ricerca di punti per la promozione. Nel secondo match in campo Carpi e Livorno, gli ospiti reduci da tre Risultati utili consecutivi ed adesso è alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza. Ecco il live delle ...