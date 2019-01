Serie B | il Palermo cade anche a Cremona Si rialzano Cittadella e Perugia

Serie B : cade il Palermo con la Cremonese - torna a vincere il Perugia - bene il Cittadella : La sorpresa nella 21esima di Serie B arriva da Cremona, dove la squadra di Rastelli batte 2-0 la capolista Palermo con le reti di Arini e Migliore. Per i rosanero secondo stop di fila. Nelle altre due ...

Serie B - la Cremonese abbatte il Palermo. Vincono Cittadella e Perugia : La 21ª giornata di Serie B, che si è aperta ieri con la vittoria del Crotone in casa del Foggia , regala la sorprendente caduta del Palermo capolista in casa della Cremonese. Vittorie anche per ...

Pronostico Cremonese vs Palermo - Serie B 26-01-2019 e Analisi : Serie B, ventunesima giornata, Analisi e Pronostico di Cremonese-Palermo, Sabato 26 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe LivraghiCremonese-Palermo, sabato 26 gennaio. Dopo il buon pareggio di Pescara (0-0), la Cremonese è chiamata ad un altro confronto con una “grande” del campionato: il Palermo capolista. Risistemata la classifica (con un +5 sulla zona play-out), i grigio-rossi lombardi affrontano l’impegno ...

Video/ Palermo Salernitana - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 20giornata - : Video Palermo Salernitana , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie B, colpaccio campano nell'anticipo della 20giornata.

Risultati Serie B live - impresa della Salernitana : blitz sul campo del Palermo [FOTO] : 1/17 Davide Anastasi/LaPresse ...

DIRETTA PALERMO SALERNITANA / Risultato live 0-0 - streaming video Rai : le formazioni ufficiali - via! - Serie B - : DIRETTA PALERMO SALERNITANA, streaming video Rai: i rosanero sono la capolista del campionato di Serie B, che riparte oggi dopo la sosta invernale.

Serie B - 20^ giornata : Palermo-Salernitana in diretta tv in chiaro su RaiSport : La Serie B torna in campo dopo la sosta iniziando il girone di ritorno dalla Sicilia, venerdì 18 gennaio, con Palermo-Salernitana, anticipo della ventesima giornata. La compagine rosanero di Roberto Stellone, che punta con decisione alla promozione diretta in Serie A, è al comando della classifica e può anche vantare la migliore difesa del campionato, oltre l’imbattibilità casalinga. La squadra campana di Angelo Gregucci, da un mese subentrato a ...

Caos Palermo - Gravina : “Massima attenzione da Figc e Lega Serie B” : "Figc e Lega di B seguono con attenzione la situazione del Palermo, anche in relazione agli adempimenti previsti", ha spiegato il presidente della Figc. L'articolo Caos Palermo, Gravina: “Massima attenzione da Figc e Lega Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo in fuga verso la Serie A - così i rosanero programmano il salto di categoria : Nella giornata idi ieri è andato in scena il 18esimo turno del campionato di Serie B, la stagione è entrata nella fase importante e le ultime partite hanno dato indicazioni per il proseguo. In particolar modo la squadra più in forma è sicuramente il Palermo, i rosonero sono reduci dal successo in trasferta contro il Cittadella, è fuga con l’obiettivo di festeggiare la promozione in massima categoria. Dopo alcune stagioni deludenti il ...

Risultati Serie B - la classifica : il Palermo in fuga - il Benevento ferma il Brescia [FOTO e VIDEO] : 1/47 Andrea Rigano/LaPresse ...

Serie B : blitz Palermo a Cittadella e titolo d'inverno - Brescia e Pescara a -5 : Il Palermo è campione d'inverno in Serie B . Nella 19.a giornata, Falletti regala la vittoria per 1-0 a Cittadella. Vittoria pesante anche per il Pescara , che con una tripletta di Mancuso passa 4-2 ...