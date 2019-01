Serie A calcio | programma e orari degli anticipi di oggi 26 gennaio Come vederli in tv

Programma Serie A calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere le partite in tv e streaming : Si apre oggi, sabato 26 gennaio, la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Tre gli anticipi in Programma nel secondo turno del girone di ritorno, con l’attesissima sfida tra Milan e Napoli a chiudere la serata. Ad aprire la giornata saranno Sassuolo e Cagliari, nella partita delle ore 15.00. Le due formazioni hanno raccolto due pareggi la scorsa settimana: gli uomini di Roberto De Zerbi hanno bloccato ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Calciomercato Serie A : niente SPAL - Schelotto torna al Chievo : Due settimane e mezzo fa, vi abbiamo parlato di due possibili ritorni in Italia dalla Premier League: quello di Roberto Pereyra sponda Torino, e quello di Ezequiel Schelotto sponda SPAL. Se i discorsi su Pereyra sono stati rinviati alla prossima finestra di mercato, data l’importanza dell’ex juventino nel momento attuale del Watford, quelli su Schelotto si sono parzialmente concretizzati: l’esterno destro classe ’89 è ...

Probabili formazioni Serie A ed i consigli del fantacalcio : la 21^ giornata : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 21^ giornata. Il match si apre con lo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari, interessante match anche quello tra Sampdoria e Udinese. L’anticipo serale regala il big match della giornata in campo Milan e Napoli per una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Nel lunch match della domenica in campo Chievo e Fiorentina, la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus in trasferta contro l’Orobica - Milan-Sassuolo big match : Dopo la pausa dovuta alla Nazionale Italiana di Calcio femminile, vittoriosa nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, torna in scena il campionato di Serie A con la 14esima giornata. Si riparte con la Juventus capolista. La Vecchia Signora andrà sul campo del fanalino di coda Orobica (sabato alle ore 14.30) con la voglia di confermare il primato. Le ragazze di Rita Guarino, forti della Serie positiva di otto vittorie negli ultimi otto ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 25 - 28 Gennaio (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per la 16° giornata del campionato Primavera 1 Tim. Per la prima volta lunedì 28 Gennaio il segnale di Sportitalia sul digitale terrestre e Sportitalia HD sulla piattaforma satellitare si sdoppia...

Calciomercato Serie B e Serie C - conferme sulle Reggina : doppio grande innesto per il Benevento : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche trattative in Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea. Il Benevento piazza due innesti di grande spessore per la categoria, il difensore Caldirola ed il centrocampista Crisetig, il Carpi stringe per Ganz e sfida il Cosenza per Litteri, il Livorno ad un passo da De Luca, la Cremonese spinge per Ceravolo, lo stesso Cosenza prende Embalo. La Juventus ...

Calciomercato Serie A - le trattative nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...

Serie A calcio - gli orari delle partite del week-end. Calendario - programma e come vederle in tv su Sky e DAZN : Il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio è pronto per la sua 21esima giornata, che si dipanerà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio, con diverse sfide intriganti che attireranno sicuramente l’attenzione di tifosi e appassionati. Nella giornata di sabato si incomincerà con Sassuolo e Cagliari, nella sfida delle ore 15.00. Quindi toccherà a Sampdoria e Udinese alle ore 18.00, mentre alle ore 20.30 sarà in scena l’attesissima sfida tra ...

Calcio femminile - Serie A : esame Sassuolo per il Milan dopo il ko contro la Fiorentina : L'appuntamento è per domenica 27 gennaio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A per la terza giornata del girone di ritorno della campionato di Serie A femminile.

Calendario Serie A calcio - orari delle partite del fine settimana (26-28 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nel weekend del 26-28 gennaio andrà in scena la 21^ giornata della Serie A 2019 di calcio, spazio al secondo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Si preannuncia grande spettacolo con diversi incontri di cartello che regaleranno grandi emozioni e che saranno determinanti per la classifica generale, ne vedremo davvero delle belle nel corso di questi tre giorni. Riflettori puntati in particolar modo su Milan-Napoli, anticipo del ...

Calciomercato Serie B e Serie C - altri due innesti per la Reggina : sprint del Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Ultimi giorni caldi di Calciomercato anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea sulle ultime trattative. Colpo a sorpresa dell’Ascoli che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Amato Ciciretti, un innesto da novanta per il torneo cadetto e per la porta può arrivare Milinkovic-Savic. Moncini rifiuta il Livorno e firma per il Cittadella, ...

Consigli Fantacalcio 21 giornata Serie A 2018/2019 : Caro Piatek - ricordati degli amici : I nostri Consigli per la 21^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Finora nessuno ha sorpreso quanto il polacco. L’esplosione di Zapata era nell’aria da qualche stagione, CR7 e Quagliarella hanno fatto benissimo, andando anche oltre le aspettative, ma da gente con quel curriculum sai di poterti aspettare l’ exploit. Piatek invece è balenato nel nostro campionato come un astro ...

Calciomercato - Jesè potrebbe sbarcare in Serie A : le possibili destinazioni : Jesè Rodriguez potrebbe sbarcare in Italia durante la sessione di Calciomercato invernale, ecco i club della Serie A sulle sue tracce E’ passato da top club come il Real Madrid ed il PSG, senza lasciare il segno, adesso Jesè Rodriguez cerca immediato rilancio, forse in Serie A. Il calciatore spagnolo, attaccante abile a svariare anche sulle fasce, potrebbe infatti sbarcare in Italia nella sessione invernale di Calciomercato. Il Parma ...