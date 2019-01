Sea Watch | presidio #Facciamoliscendere

Sea Watch 3 - la comunità Giovanni XXIII pronta ad accogliere i minori : La comunità Papa Giovanni XXIII è pronta a ospitare i minori presenti a bordo della nave Sea Watch 3 , ormeggiata al largo del porto di Siracusa . Lo conferma all'Agi il presidente della comunità ...

Migranti Sea Watch - Comunità Giovanni XXIII offre accoglienza minori - : L'associazione fondata da Don Benzi ha comunicato la propria disponibilità ad ospitare i 13 minorenni, e i loro genitori, presenti a bordo della nave bloccata al largo della Sicilia. I giovani ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Migranti Sea Watch - Comunità Giovanni XXIII offre accoglienza minori : Migranti Sea Watch, Comunità Giovanni XXIII offre accoglienza minori L’associazione fondata da Don Benzi ha comunicato la propria disponibilità ad ospitare i 13 minorenni (e i loro genitori) presenti a bordo della nave bloccata al largo della Sicilia. I giovani verrebbero accolti presso la casa “Annunziata” di Reggio ...

Sea Watch - i vescovi a Salvini : "I minori li accoglie la Chiesa" : "Fate sbarcare i minori", intima la procura di Catania a Matteo Salvini. "Hanno 17 anni e mezzo", replicano dal Viminale. La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong continua a sostare al largo delle coste di Siracusa con a bordo 47 migranti recuperati in mare qualche giorno fa.E mentre il ministro dell'Interno valuta una denuncia per immigrazione clandestina - come dimostrano le carte sulla Sea Watch in mano al governo - ora pure i vescovi vanno in ...

L'Olanda scarica Sea Watch : "Porto sicuro? Problema loro" : Anche i Paesi Bassi - chiamati in causa più volte da Salvini nella vicenda Sea Watch perché la nave batte bandiera olandese - scaricano l'ong tedesca che ha recuperato 47 migranti in mare e li ha portati a un miglio dal porto di Siracusa. "I Paesi Bassi, in quanto stato di bandiera non sono neppure obbligati" a partecipare alla ricerca di una soluzione, spiega il ministro dell'Immigrazione olandese, Mark Harbers, al Corriere della Sera, ...

Caso Sea Watch - l'Unicef : 'Fate sbarcare i minori - non sono ostaggi' : 'I bambini devono scendere subito da queste navi, non possono essere ostaggi in mare della nostra indifferenza, ostaggi dei governi europei che non riescono a mettersi d'accordo'. Lo dice all'...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» liveIl caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Sea Watch - Comunità Giovanni XXIII : _Disposti ad accogliere minori : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Sea Watch - l'Unicef : 'Fate sbarcare i minori - non sono ostaggi' : I minori sono bambini da 0 a 18 anni perché tutti i paesi hanno ratificato la convenzione del 1989 dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la convezione più ratificata al mondo e allo stesso ...

"Bambini subito giù da Sea Watch - non sono ostaggi" : I bambini devono scendere subito da queste navi , non possono essere ostaggi in mare della nostra indifferenza, ostaggi dei governi europei che non riescono a mettersi d'accordo". Lo dice all'...

Sea Watch 3 - la Chiesa pronta ad accogliere i 13 minorenni : il prete che umilia l'Europa : Sul caso della Sea Watch 3, ferma a largo del porto di Siracusa con 47 persone a bordo, potrebbe sbloccarsi dopo la disponibilità espressa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII di ospitare i minorenni a bordo della nave della Ong. Il presidente della comunità, Paolo Ramonda, ha messo a disposizione la

Sea Watch - lenzuoli sui balconi per i migranti : 'Lasciateli sbarcare' - : L'appello per le 47 persone bloccate a bordo della nave dell'Ong. Anche il sindaco di Siracusa si unisce al coro: "Non si può fare una guerra sulla pelle dei disperati"

Sea Watch : appello anche da Ragusa : anche da Ragusa un appello di ‘Italia in Comune’ per la nave Sea Watch carica di migranti ancora dinanzi al porto si Siracusa.