Sea Watch | le carte del governo | pur di arrivare in Italia ha messo a rischio la vita

Sea Watch - la CEI : pronti ad accogliere i minori : Mentre la Procura dei minori di Catania chiede di far sbarcare i minori che sono presenti sulla Sea Watch 3 e mentre Papa Francesco, da Panama (dove si trova per la Giornata Mondiale della Gioventù), fa un appello affinché i migranti non vengano considerati un "male sociale", la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, si fa avanti tramite la Comunità Papa Giovanni XXIII che si dichiara pronta a ospitare i 13 minorenni, dei quali otto non sono ...

Sea Watch - agenzie Onu : fateli sbarcare : 15.46 E' "urgente garantire lo sbarco in un porto sicuro ai 47 migranti e rifugiati da 7 giorni a bordo della "SeaWatch3". Lo affermano in un comunicato congiunto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e l'Unicef. La nave si trova adesso di fronte alla costa orientale della Sicilia,dove ha potuto cercare riparo dalle difficili condizioni metereologiche. A bordo ...

Sea Watch - parla garante per l'infanzia : di Patrizia Perilli, - I ragazzi presenti sulla nave Sea Watch vanno fatti sbarcare "sulla base dei principi previsti dalla legge italiana che prevede il divieto di respingimento e il diritto a una ...

Sea Watch : governo ribadisce no allo sbarco - nemmeno per i minori. Appello della Cei e di Siracusa : 'Pronti ad accoglierli' : La nave all'orizzonte, le associazioni sulla spiaggia a chiedere lo sbarco dei migranti. Le immagini che arrivano dalle coste della Sicilia orientale documentano meglio di ogni altra cosa la fase di ...

Sea Watch - riunione in Capitaneria per decidere sullo sbarco dei minori : È in corso da alcune ore una riunione nella sede della Capitaneria di porto di Siracusa, alla presenza della garante per l'Infanzia, l'avvocato Carla Trommino, e della Guardia costiera e Guardia di ...

Migranti - Salvini : 'Su Sea Watch non cambio idea : i porti restano chiusi' : 'Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea. In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi. Nave olandese di ...

Migranti - Salvini non molla : "I porti restano chiusi. Sea Watch? Vada ad Amsterdam o a Berlino" : Il braccio di ferro fra Italia e Sea Watch continua. La nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, si trova al largo del porto di Siracusa, dopo l'ok ricevuto dalla guardia Costiera, visto il maltempo. Ma nonostante l'imbarcazione sia sempre più vicina alle nostre coste e alcuni sindaci ribelli chiedano lo sbarco immediato dei 47 Migranti a bordo della nave, Matteo Salvini non molla.Il vice premier leghista, infatti, ha ribadito di non ...

