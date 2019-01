Sea Watch | Comunità Giovanni XXIII | _Disposti ad accogliere minori

Caso Sea Watch - l'Unicef : 'Fate sbarcare i minori - non sono ostaggi' : I minori sono bambini da 0 a 18 anni perché tutti i paesi hanno ratificato la convenzione del 1989 dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la convezione più ratificata al mondo e allo stesso ...

"Bambini subito giù da Sea Watch - non sono ostaggi" : I bambini devono scendere subito da queste navi , non possono essere ostaggi in mare della nostra indifferenza, ostaggi dei governi europei che non riescono a mettersi d'accordo". Lo dice all'...

Sea Watch 3 - la Chiesa pronta ad accogliere i 13 minorenni : il prete che umilia l'Europa : Sul caso della Sea Watch 3, ferma a largo del porto di Siracusa con 47 persone a bordo, potrebbe sbloccarsi dopo la disponibilità espressa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII di ospitare i minorenni a bordo della nave della Ong. Il presidente della comunità, Paolo Ramonda, ha messo a disposizione la

Sea Watch - lenzuoli sui balconi per i migranti : 'Lasciateli sbarcare' - : L'appello per le 47 persone bloccate a bordo della nave dell'Ong. Anche il sindaco di Siracusa si unisce al coro: "Non si può fare una guerra sulla pelle dei disperati"

Sea Watch : appello anche da Ragusa : anche da Ragusa un appello di ‘Italia in Comune’ per la nave Sea Watch carica di migranti ancora dinanzi al porto si Siracusa.

Sea Watch : la procura chiede lo sbarco immediato dei minori. No di Salvini. L'Olanda : 'Accoglienza non spetta a noi' : A bordo della nave umanitaria, battente bandiera olandese, 47 migranti, tra cui 13 minorenni. 'Hanno 17 anni' dice il ministro dell'Interno che non autorizza l'attracco nonostante le accuse per il ...

Sea Watch 3/ Ultime notizie - l'Olanda dice no alla proposta italiana 'Il comandante trovi un porto sicuro' : Sea Watch 3/ Ultime notizie, l'Olanda dice no alla proposta italiana "Tocca al comandante trovare un porto sicuro per la sua nave, non abbiamo obblighi"

Sea Watch - la mediazione della Cei : la Papa Giovanni XXIII pronta ad accogliere i minori : Come è già accaduto ad agosto per i migranti della Diciotti, anche questa volta la Comunità Papa Giovanni XXIII, che poi ospitò la gran parte degli eritrei a bordo, è pronta ad aprire le porte delle ...

Procura minori Catania : sbarcare i bambini dalla nave Sea Watch 3 - Salvini : 'Hanno 17 anni - li prenda l'Olanda : "I diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa italiana impongono il divieto di respingimento, di espulsione, riconoscendo invece il diretto ad esser accolti in strutture ...

La Procura : giù dalla Sea Watch i bambini soli | No da Salvini : "Hanno 17 anni" : La Procura per i minorenni di Catania chiede che i "minori non accompagnati vengano collocati in apposite strutture".

Le carte segrete del governo : Sea Watch commette reati : L'Olanda ha indicato alla Sea Watch 3 di riparare, visto il maltempo, verso le coste della Tunisia, ma la Ong non ha ascoltato gli ordini e ha diretto la sua nave verso l'Italia, mettendo così a ...

Sea Watch - Salvini all’Olanda : 'Prenda i migranti' - i pm chiedono sbarco dei minori : Onde del mare di altezza pari a 7 metri per circa 48 ore, raffiche di vento a 70 km orari. E' la storia della Sea Watch 3, la nave che da 5 giorni è nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole ospitare. La situazione sull'imbarcazione è molto delicata. Il comandante della nave deve prima di tutto assicurare la sicurezza ai passeggeri ma, ad ora, non ha ricevuto risposta alcuna in merito alla richiesta di un ...

Perché l'Olanda non vuole accogliere i migranti della Sea Watch : Il governo olandese risponde picche alla richiesta di Di Maio: disposti "a mostrare solidarietà" solo se si raggiunge una...