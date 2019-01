Sea Watch 3 Ultime notizie | l' Olanda dice no alla proposta italiana ' Il comandante trovi

Sea Watch : la procura chiede lo sbarco immediato dei minori. No di Salvini. L'Olanda : 'Accoglienza non spetta a noi' : A bordo della nave umanitaria, battente bandiera olandese, 47 migranti, tra cui 13 minorenni. 'Hanno 17 anni' dice il ministro dell'Interno che non autorizza l'attracco nonostante le accuse per il ...

Sea Watch - lenzuoli sui balconi per i migranti : "Lasciateli sbarcare" : Sea Watch, lenzuoli sui balconi per i migranti: "Lasciateli sbarcare" L’appello per le 47 persone bloccate a bordo della nave dell'Ong. Anche il sindaco di Siracusa si unisce al coro: “Non si può fare una guerra sulla pelle dei disperati” Parole chiave: ...

Sea Watch - la mediazione della Cei : la Papa Giovanni XXIII pronta ad accogliere i minori : Come è già accaduto ad agosto per i migranti della Diciotti, anche questa volta la Comunità Papa Giovanni XXIII, che poi ospitò la gran parte degli eritrei a bordo, è pronta ad aprire le porte delle ...

Procura minori Catania : sbarcare i bambini dalla nave Sea Watch 3 - Salvini : 'Hanno 17 anni - li prenda l'Olanda : "I diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa italiana impongono il divieto di respingimento, di espulsione, riconoscendo invece il diretto ad esser accolti in strutture ...

La Procura : giù dalla Sea Watch i bambini soli | No da Salvini : "Hanno 17 anni" : La Procura per i minorenni di Catania chiede che i "minori non accompagnati vengano collocati in apposite strutture".

Le carte segrete del governo : Sea Watch commette reati : L'Olanda ha indicato alla Sea Watch 3 di riparare, visto il maltempo, verso le coste della Tunisia, ma la Ong non ha ascoltato gli ordini e ha diretto la sua nave verso l'Italia, mettendo così a ...

Sea Watch - Salvini all’Olanda : 'Prenda i migranti' - i pm chiedono sbarco dei minori : Onde del mare di altezza pari a 7 metri per circa 48 ore, raffiche di vento a 70 km orari. E' la storia della Sea Watch 3, la nave che da 5 giorni è nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole ospitare. La situazione sull'imbarcazione è molto delicata. Il comandante della nave deve prima di tutto assicurare la sicurezza ai passeggeri ma, ad ora, non ha ricevuto risposta alcuna in merito alla richiesta di un ...

Perché l'Olanda non vuole accogliere i migranti della Sea Watch : Il governo olandese risponde picche alla richiesta di Di Maio: disposti "a mostrare solidarietà" solo se si raggiunge una...

Sea Watch - Procura chiede lo sbarco dei minorenni : La Procura di Catania chiede lo sbarco immediato dei minorenni presenti a bordo della Sea Watch 3, che da quasi 24 ore staziona ad 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. La richiesta arriva da Caterina Ajello, Procuratore per i minorenni di Catania, che ha inviato una lettera a Matteo Salvini e Danilo Toninelli - ovvero ai Ministri competenti per quanto riguarda questo caso - così come al Comandante della capitaneria di Porto di Siracusa, ...

Sea Watch - linea dura del Viminale : non sbarcherà nessuno. Salvini vuole denunciare l'equipaggio : di Cristiana Mangani La prima reazione è di chiedere alla prefettura di informarsi per sapere nomi e nazionalità di chi sta a bordo della Sea Watch 3, per capire quanti siano realmente i minori ...

Il caso Sea Watch diventa uno scontro tra Italia e Olanda : Mentre la nave Sea Watch 3 è ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi dopo il via libera all'ingresso in acque Italiane a causa delle cattive condizioni meteo e per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da una settimana, e della stessa imbarcazione, sono diverse le novità sulla vicenda, e su più fronti. A cominciare dalle notizie della serata. Da una parte ...

Sea Watch 3 - la presa in giro dell'Olanda sui migranti : come vogliono fregare l'Italia : Il governo olandese ha respinto la richiesta da parte dell'Italia di farsi carico dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, ferma nella darsa del porto di Siracusa. Poco importa agli olandesi che l'imbarcazione batta bandiera dei Paesi Bassi, la richiesta dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salv

Sea Watch - linea dura del Viminale : non sbarcherà nessuno : La prima reazione è di chiedere alla prefettura di informarsi per sapere nomi e nazionalità di chi sta a bordo della Sea Watch 3, per capire quanti siano realmente i minori ospitati....

Nuovo braccio di ferro sulla Sea Watch : Fate sbarcare i minori che si trovano a bordo della Sea Watch . A chiederlo è la Procura dei minori di Catania. Ma anche questa volta il governo tiene il punto. Per i ministri Toninelli, Di Maio e ...