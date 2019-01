Sci di fondo | Staffetta femminile Ulricehamn 2019 | le startlist ed i quartetti in gara

Sci di fondo - Staffetta maschile Ulricehamn 2019 : le startlist ed i quartetti in gara. Programma - orari e tv : Prosegue a Ulricehamn, in Svezia, la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo: domani, domenica 27 gennaio, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la Staffetta maschile, e l’Italia sarà al via con Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica e Mirco Bertolina e Claudio Muller in quelle in tecnica libera. Di seguito il Programma completo della Staffetta maschile di Ulricehamn con l’orario e la ...

Sci di fondo - Magnificat vince la 15 km skating di Ulricehamm : Sci di fondo, Maurice Magnificat ha vinto la 15 km skating di Ulricehamm, staccando il norvegese Simen Krueger Maurice Magnificat vince di misura la 15 km skating di Ulricehamm, in Svezia, staccando di 1″1 il norvegese Simen Krueger e di 8″7 l’altro vichingo Didrik Toenseth. Sergey Ustiugov si deve accontentare del quanrto posto, davanti a Sjur Roethe. Una gara di alto livello, molto tirata fino alla fine, che fa ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : USA e Norvegia vincono le due staffette - Italia settima con la maschile e decima con la femminile : I Mondiali juniores di sci di fondo, a Lahti (Finlandia), chiudono i battenti con le due staffette 4×5 maschile e 4×3,3 femminile, dopo una settimana di gare estremamente intensa. Nella gara maschile a vincere sono gli Stati Uniti, con il quartetto formato da Jake Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch e Gus Schumacher. Il tempo finale è di 45’34″7 con allungo nel finale di Schumacher, che mette i propri sci davanti a quelli di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Therese Johaug suona l’ottava nella 10 km femminile - Ganz e Baudin senza punti : Ottava vittoria stagionale per Therese Johaug in questa stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. La norvegese conquista senza ammettere possibili discussioni la 10 km femminile in tecnica libera con partenza a intervalli di Ulricehamn, rimanendo al comando dall’inizio alla fine. Con il tempo di 25’48″2 precede la connazionale Astrid Uhrenholdt (+22″8) e la svedese Ebba Andersson (+24″9). L’unica a tenere ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ulricehamn 2019 in DIRETTA : Giandomenico Salvadori 14° nella gara vinta da Manificat - tra le donne Caterina Ganz punta dell’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle gare distance in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 12.00 scatterà la 15 km maschile, seguita alle ore 14.15 dalla 10 km femminile. Tra le donne saranno in pista con il 16 Caterina Ganz e col 40 Francesca Baudin, mentre tra gli uomini saranno al via con il 12 Mirco Bertolina, con il 20 Stefano ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Maurice Manificat beffa i norvegesi e Ustiugov nella 15 km - ottimo 14° Giandomenico Salvadori : Maurice Manificat piazza la zampata anche in Scandinavia. Dopo il successo di Davos nello scorso dicembre, il francese si ripete a Ulricehamn nella 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli, superando con il tempo di 34’55″5 i norvegesi Simen Hegstad Krueger (+1″1) e Didrik Toenseth (+8″7). Il francese, alla sua sesta vittoria in Coppa del Mondo, ha rischiato di vedersi sfuggire il primo posto proprio nelle ...

Sci di fondo – Mondiali Juniores di Lahti : l’Italia decima nella staffetta femminile - vince la Norvegia : La staffetta femminile è decima ai Mondiali Juniores di Lahti. Grande prova di Nicole Monsorno nella prima frazione Si chiudono con il decimo posto della staffetta i Mondiali Juniores della spedizione femminile azzurra. Nicole Monsorno, Rebecca Bergagnin, Valentina Maj e Laura Colombo sono riuscite a centrare la top ten con 2’10” di ritardo dalla Norvegia: la migliore è stata proprio la prima frazionista, Nicole Monsorno, che ...

Sci di fondo oggi (26 gennaio) - 10 e 15 km Ulricehamn 2019 : orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Torna anche in questo weekend l’appuntamento con la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019: per l’occasione ci si sposta a Ulricehamn, che si trova a circa quattro ore da Stoccolma e ad una da Göteborg. Si disputeranno oggi una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica libera e con partenza a intervalli. Si comincerà con gli uomini: nel contingente italiano non sono presenti Federico Pellegrino, Francesco De ...