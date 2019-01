Sci alpino – Sofia Goggia immensa a Garmisch! L’azzurra subito a podio al suo rientro in

Sci alpino - Sofia Goggia centra subito il bersaglio : 23° podio in Coppa del Mondo - che superG a Garmisch : Sofia Goggia ha conquistato il 23esimo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino, oggi la bergamasca è rientrata in gara dopo l’infortunio che l’aveva costretta a saltare la prima parte di stagione e ha subito fatto centro: magnifico secondo posto nel superG di Garmisch, battuta solo dall’austriaca Nicole Schmidhofer. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle l’infortunio, questa è un’ottima base ...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : Sofia Goggia FENOMENO VERO! Torna ed è subito sul podio! 4a Brignone : Cara Sofia Goggia, quanto ci sei mancata! La fuoriclasse bergamasca è Tornata in Coppa del Mondo di sci alpino facendo subito centro nel SuperG di Garmisch (Germania), conquistando un secondo posto assolutamente straordinario. La campionessa olimpica di discesa rientrava infatti in gara a più di tre mesi dalla frattura al malleolo patita nel mese di ottobre. Un’atleta normale avrebbe faticato a ritrovare subito le giuste sensazioni dopo ...

Sci alpino - le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche dello slalom di Kitzbühel : Le sensazioni degli sciatori azzurri impegnati nella prima manche dello slalom di Kitzbühel Sono tre gli azzurri qualificati alla seconda manche dello slalom di Kitzbühel. Il migliore è stato Giuliano Razzoli, che dopo un’ottima partenza ha un po’ rallentato nella parte centrale chiudendo al quindicesimo posto con il tempo di 56″88, a 1″66 da Ramon Zenhäusern. Bene anche Simon Maurberger, che aveva cominciato senza ...

Sci alpino - tre gli azzurri alla seconda manche dello slalom di Kitzbuhel : ritirato Manfred Moelgg : Razzoli, Maurberger e Tonetti qualificati alla seconda manche nello slalom di Kitzbühel. A sorpresa c’è in testa Zenhäusern, Hirscher è ottavo. Si riparte alle 12.30 Sono tre gli azzurri qualificati alla seconda manche dello slalom di Kitzbühel. Il migliore è stato Giuliano Razzoli, che dopo un’ottima partenza ha un po’ rallentato nella parte centrale chiudendo al quindicesimo posto con il tempo di 56″88, a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : alle 12.30 la seconda manche - Razzoli e Hirscher devono risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...

Sci alpino – Sofia Goggia al suo primo SuperG stagionale - la dolce lettera dell’azzurra : “Sofi - promettimi una cosa” : Sofia Goggia si scrive una lettera speciale prima del suo primo SuperG stagionale di Coppa del Mondo Sofia Goggia è tornata: la campionessa italiana di sci dopo un lungo stop causato un infortunio procuratosi in allenamento prima dell’inizio della Coppa del mondo, ha rimesso gli sci ai piedi per la sua prima gara ufficiale, a Garmisch. Prima di prepararsi al suo primo SuperG della stagione e di vivere emozioni speciali al cancelletto ...

LIVE Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 in DIRETTA : partenza rinviata alle 11.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Programma rivoluzionato in Germania con la discesa posticipata a domani, oggi incomincia il weekend in terra teutonica e si preannuncia grande spettacolo con una gara che potrebbe regalare diverse sorprese. Riflettori puntati su Sofia Goggia che torna in gara dopo l’infortunio, la Campionessa Olimpica di ...

Sci alpino - Ramon Zenhaeusern sorprende tutti nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Lontani Hirscher e Kristoffersen - Noel vicinissimo : Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Una splendida prova dell’elvetico, partito con il pettorale numero 13, che ha gestito al meglio le insidie di una tracciatura anomala soprattutto nella parte finale con una doppia messa in una posizione davvero complicata e con gli slalomisti obbligati a girare veramente troppo. Zenhaeusern precede la coppia francese formata da Clement Noel ed ...

Sci alpino - Sofia Goggia torna in pista per il SuperG di Garmisch : l’azzurra partirà con il numero sei : A Garmisch il debutto stagionale di Sofia Goggia in Coppa del mondo: sarà al via con il numero 6 nel SuperG. In pista altre otto azzurre, la prima sarà Elena Curtoni A Garmisch si va in pista alle 10 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) per il quinto SuperG della stagione. Grande attesa per il debutto stagionale in Coppa del mondo di Sofia Goggia che, dopo la frattura al malleolo peroneale destro rimediata ad ottobre, è rientrata proprio ...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : posticipata la partenza - il nuovo orario della gara. Programma e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SuperG FEMMINILE DALLE ORE 10.30 Il SuperG femminile di Garmisch inizierà alle ore 10.30 e non alle ore 10.00 come da Programma comunicato ieri. Gli organizzatori hanno deciso di spostare il via della gara in Germania per evitare una sovrapposizione con lo slalom maschile di Kitzbuehel (dalle ore 09.30), trenta minuti di ritardo in terra teutonica per potersi gustare lo spettacolo che le donne sapranno ...

Sci alpino - la start list dello slalom di Kitzbühel : Moelgg sarà il primo azzurro a partire : Alle 9.30 lo slalom di Kitzbühel: apre le danze Pinturault, Moelgg è il primo azzurro a partire con il numero 9, subito dopo tocca a Gross sarà Alexis Pinturault ad aprire le danze nello slalom di Kitzbühel. SI parte alle ore 9.30 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) con otto azzurri al via: il primo al cancelletto è Manfred Moelgg con il numero 9, subito dopo tocca a Stefano Gross con il 10, mentre Giuliano Razzoli, che sta scalando ...

LIVE Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 in DIRETTA : torna in gara Sofia Goggia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Programma rivoluzionato in Germania con la discesa posticipata a domani, oggi incomincia il weekend in terra teutonica e si preannuncia grande spettacolo con una gara che potrebbe regalare diverse sorprese. Riflettori puntati su Sofia Goggia che torna in gara dopo l’infortunio, la Campionessa Olimpica di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : sabato di fuoco. Sci alpino - biathlon - pattinaggio artistico. Avanti - Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : Noel sfida ancora Hirscher - azzurri all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...