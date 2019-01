Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv I pettorali di

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Germania: due giorni di gare a Garmisch per le donne veloci del circuito maggiore. Per l’Italia è importantissimo il rientro in gara ufficiale, dopo le prove della discesa libera, di Sofia Goggia. Il nuovo programma però ha stabilito che oggi alle 10.00 ci sarà il SuperG, mentre domani spazio alla discesa. . Di seguito il programma completo del SuperGigante femminile di Garmisch con ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : la tedesca Schmotz vince lo slalom di Melchsee. Seconda Lara Della Mea : Marlene Schmotz vince lo slalom notturno di Coppa Europa a Melchsee Frutt. La tedesca recupera una posizione rispetto alla prima manche, precedendo l’azzurra Lara Della Mea, bravissima a risalire di due posizioni, chiudendo alla fine con 53 centesimi di ritardo da Schmotz. Sul podio sale anche la svedese Charlotta Saefvenberg, staccata di 1.15 dalla vetta Della classifica. La scandinava non riesce a confermare la leadership Della prima manche, ...

Sci alpino - i nuovi orari a Kitzbuehel e Garmisch. Programma cambiato - le gare di sabato e domenica e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Austria per quanto riguarda gli uomini ed in Germania per quanto concerne le donne: proseguono le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera odierna, mentre si inizierà a gareggiare a Garmisch. Il meteo in entrambe le località ha costretto gli organizzatori a rivedere i programmi: domani la competizione si svolgerà tra i pali stretti per i ragazzi mentre le donne affronteranno il supergigante. domenica ...

GPI Sci alpino : Vaghi e Battilani sul podio della 'libera' di Bardonecchia : Discesa libera Fis maschile, questa mattina, a Bardonecchia , Torino, , gara valida per il Grand Prix Italia, con tre valdostani nelle prime cinque posizioni. A imporsi è il bolzanino tesserato per il ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : la startlist e i pettorali. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Austria: proseguono le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera odierna. Questa volta la competizione si svolgerà tra i pali stretti: infatti domani, sabato 26, alle ore 09.30 ed alle 12.30 gli uomini affronteranno lo Slalom speciale. In gara per l’Italia ben otto atleti. Di seguito il Programma completo dello Slalom speciale maschile di Kitzbuehel con l’orario e la startlist. ...

Sci alpino – Domani lo slalom di Kitzbühel : otto azzurri in gara : otto azzurri per lo slalom di Kitzbühel: con Moelgg, Gross e Razzoli anche Vaccari, Tonetti, Bacher, Vinatzer e Maurberger Nessuna grande novità nella formazione azzurra che parteciperà allo slalom di Kitzbühel. Sabato 26 gennaio (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.30, diretta tv Eurosport e Raisport), saranno al via in otto: si tratta di Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti, Hans Vaccari, Fabian ...

Sci alpino - parola di Feuz : 'Giù il cappello davanti a Paris' : Lo svizzero Beat Feuz, si piazza per la seconda volta di fila dietro a Paris a Kitzbuehel. Un secondo posto che accetti? 'Prendo molto volentieri questo secondo posto e non mi capita spesso di essere ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rientro in gara perché mi sento bene - accetterò il risultato con serenità” : Sofia Goggia è pronta per tornare in gara, la Campionessa Olimpica di discesa libera sarà al cancelletto di partenza del superG di Garmisch in programma domani (sabato 26 gennaio). La bergamasca ha sciolto gli ultimi dubbi sulla sua presenza dopo il buon riscontro ottenuto nella prova cronometrata della discesa (settimo tempo) e ha deciso di fare il proprio debutto stagionale dopo l’infortunio che l’aveva costretta a saltare i primi ...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : nove italiane al via - Sofia Goggia torna in gara! : nove italiane parteciperanno al SuperG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino in programma domani sabato 26 gennaio. Attesissimo rientro in gara di Sofia Goggia che, dopo il buon settimo tempo ottenuto oggi nella prova cronometrata di discesa, ha deciso di cimentarsi con il SuperG: la Campionessa Olimpica di discesa rientra sulla neve dopo la lunga assenza causa infortunio, questo sarà il suo debutto stagionale. ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : otto italiani in gara - Moelgg e Gross ci provano : otto italiani parteciperanno allo Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Gli azzurri saranno impegnati nella località austriaca che ospita anche discesa e superG sulla Streif, i nostri portacolori cercheranno di ottenere un buon risultato di squadra tra i pali stretti dove stiamo facendo molta fatica. Ci si affiderà come sempre a Stefano Gross e a Manfred Moelgg, ma attenzione anche al possibile colpo di ...

Sci alpino - il mondo si inchina a Paris : che vittoria a Kitzbuhel : 'Fantastik' Dominik Paris . Il 29enne di Merano ha trionfato sulla mitica Streif di Kitzbuhel , la più spettacolare e difficile discesa libera del Circo Bianco. Partito con il pettorale numero 13, ...