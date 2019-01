Schianto tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta - morti i 2 dispersi : Schianto tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta, morti i 2 dispersi Le operazioni di ricerca si sono concluse con il ritrovamento dei due corpi. Il bilancio finale dello scontro è di sette vittime e due feriti. Nel corso della giornata previsto un sopralluogo tecnico per accertare le cause dell’incidente Parole ...

Tragico Schianto tra furgone e Tir in A1 : due morti e una persona ferita : In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, il furgone, per motivi ancora da accertare, sarebbe piombato sul mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta. Un impatto valentissimo che non ha lasciato scampo ai due occupanti del furgone, due uomini originari della provincia di Terni che sono morti sul colpo.Continua a leggere

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Tassista travolto sulla provinciale Milano-Meda - immagini dello Schianto : L'articolo Tassista travolto sulla provinciale Milano-Meda, immagini dello schianto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Monza - tassista travolto e ucciso : il video dello Schianto : La Polizia ha rilasciato il video dell'incidente avvenuto sulla Milano Meda lo scorso 13 gennaio nel comune di Cesano Maderno, all'altezza dello svincolo di Binzago, in Brianza. A seguito dello ...

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello Schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

Roma : sangue su strade Capitale - morti 2 giovani dopo Schianto : Roma – Ancora sangue a Roma sulla via del Mare. La scorsa notte due ragazzi sono morti in un incidente, al km 24, avvenuto intorno alle ore 00.45. L’auto su cui viaggiavano e’ uscita di strada per cause da accertare. Le vittime sono una ragazza di 23 anni deceduta sul posto e un ragazzo di 30 morto dopo il trasporto all’ospedale Grassi di Ostia. Soccorsa in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio anche una ...

Prato - tragico Schianto auto-tir : due coniugi muoiono insieme nella vettura : Lo schianto fatale della vettura è stato contro la massicciata sul lato della strada dopo un primo impatto contro il camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta all'altezza di una curva.Continua a leggere

Catania - Schianto in moto : 19enne muore tra Ficarazzi e Aci Castello : Ancora un drammatico incidente stradale nel Catanese. Un ragazzo di diciannove anni, Gianluca Pesce, nel pomeriggio di martedì ha perso la vita tra Ficarazzi e Aci Castello. Per cause ancora da chiarire il giovane motociclista ha perso il controllo della sua Honda ed è finito contro il guard rail battendo la testa.Continua a leggere

Torino - fatale Schianto in strada : addio a Ivan - pompiere di 37 anni : La vittima del drammatico e letale incidente stradale è Ivan Ferrero, residente a Saluggia e vigile del fuoco in servizio permanente al distaccamento di Ivrea. La sua auto si è scontrata con un'altra vettura lungo una strada provinciale ed è finita in un fosso tra gli alberi. "Sarai pompiere per sempre" ha ricordato un amico.Continua a leggere