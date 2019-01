Sanremo Story Contest | il Cervellone Champions quiz lancia una nuova sfida dedicata al

Sanremo Story contest - il social quiz lancia una nuova sfida dedicata alla storia del Festival : In quali anni il Festival di Sanremo è stato condotto da Fabio Fazio? Quale avvenimento ha scosso il Festival nel 1967? Chi arrivò al secondo posto nell'edizione del 2015? In che anno Domenico Modugno ...

Sanremo Story : un libro per scoprire le storie e gli scatti in bianco e nero - che hanno reso celebre il Festival della Canzone : Non c'è nostalgia, perché il racconto supera la cronaca per entrare nell'antropologia di quei volti e quelle canzoni, che sono parte del nostro patrimonio collettivo. Nelle fotografie e nei testi, ...