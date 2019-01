Samp-Udinese | Quagliarella record | ' Io come Batistuta? Ho i brividi' Arrivano i

Samp doria-Udinese - Giampaolo : “Record Quagliarella? È un grandissimo” : Sampdoria-Udinese 4-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria, ha parlato della vittoria sull’Udinese: “Sono soddisfatto, siamo sempre stati propositivi. Partita di grande mentalità, sulla quale lavoriamo sempre. Non giochiamo per essere attendisti, dobbiamo divertirci e divertire”. LEGGI ANCHE: Pagelle Sampdoria-Udinese 4-0, highlights e tabellino del ...

Samp doria-Udinese 4-0. Quagliarella lancia i blucerchiati ed entra nella storia : Sampdoria-Udinese 4-0, rivivi la diretta Serie A, risultati e classifica La cronaca. L'eterno Fabio Quagliarella permette alla Sampdoria di chiudere in vantaggio il primo tempo. È il 33' il minuto ...

La Samp doria batte 4-0 l'Udinese : doppietta e record per Quagliarella : La Sampdoria di Marco Giampaolo vince e convince contro l'Udinese di Davide Nicola. A decidere la sfida ci ha pensato la doppietta , con due penalty, del sempre più decisivo Fabio Quagliarella che sale ...

Samp doria-Udinese - Quagliarella da record : 'Io come Batistuta? Sono emozionato - ho i brividi' : "Nazionale? Decide Mancini, io penso a fare bene" Continua Quagliarella , intervistato da Sky Sport a fine partita. Doppietta contro l'Udinese e 4-0 della Samp, in gol anche con Linetty e Gabbiadini, ...

Samp doria-Udinese 4-0 : Quagliarella da record - eguagliato Batistuta : GENOVA - Il regalo migliore per i 36 anni che festeggerà venerdì prossimo Fabio Quagliarella se lo fa da solo: segna due gol su rigore all'Udinese, aiuta la Samp a portarsi momentaneamente a -1 dalla ...

La Samp doria travolge l'Udinese : doppietta di Quagliarella - a Marassi finisce 4-0 : Una schiacciante Sampdoria rifila un pesantissimo passivo ad una brutta Udinese e rimane saldamente nelle zone alte della classifica, inguaiando sempre di più invece il team allenato da Nicola. Nel primo tempo, alla mezz'ora l'episodio decisivo, col fallo di Behrami su Defrel e calcio di rigore per

La Samp doria travolge l’Udinese : 4-0 : Blucerchiati subito in vantaggio grazie a Quagliarella che realizza due volte su rigore. Poi le reti di Linetty e Gabbiadini

Samp -Udinese - al Ferraris è 4-0 | I tweet : Blucerchiati subito in vantaggio grazie a Quagliarella che realizza due volte su rigore. Poi le reti di Linetty e Gabbiadini

Sampdoria-Udinese 4-0 : doppietta di Quagliarella - chiudono Linetty e Gabbiadini : Giornata speciale per Quagliarella, che con una doppietta di rigore eguaglia il record di Batistuta. Partita chiave per la Samp, che travolge un'opaca Udinese e vola in classifica, con il sogno ...