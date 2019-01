Samp-Udinese | 3-0 | I tweet dal Ferraris

Sampdoria-Udinese 2-0 - risultato e diretta live : Sampdoria-Udinese, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Samp-Udinese - 2-0 | I tweet dal Ferraris : Blucerchiati in vantaggio grazie a Quagliarella che realizza due volte su rigore. I padroni di casa sono reduci dal pareggio sul campo della Fiorentina

Sampdoria-Udinese 0-0 La Diretta Quagliarella cerca il gol del record : La Sampdoria ospita l'Udinese quest'oggi allo stadio Marassi nella sfida delle ore 18 del sabato, per la 21a giornata di campionato. I blucerchiati hanno ancora l'amaro in bocca per la vittoria ...

Udinese - Okaka : 'Avventura iniziata bene. Con la Samp grandi ricordi' : L'attaccante dell' Udinese Stefano Okaka parla a Sky Sport prima della sfida con la sua ex squadra, la Sampdoria : 'Ho iniziato bene questa avventura. Non sarà una partita facile, ma cercheremo di fare risultato a Marassi. Non è semplice integrarsi ...

Sampdoria-Udinese LIVE - formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali SAMPDORIA , 4-3-1-2, : Audero; Berezynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo UDINESE , 3-5-2, : Musso; Opoku, Troost-...

Sampdoria-Udinese - le formazioni ufficiali : Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali – Dopo il successo del Sassuolo contro il Cagliari continua il programma valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Alle 18 in campo Sampdoria e Udinese, i blucerchiati alla ricerca di punti per l’Europa, i bianconeri invece per raggiungere la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due ...

