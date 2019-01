Salvini replica a Di Battista sul Venezuela : "Parla a vanvera" : "Di Battista ignora e parla a vanvera: non solo milioni di Venezuelani, ma anche migliaia di italiani soffrono da anni la fame e la paura imposti dal regime di sinistra di Maduro. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, meglio sarà per il popolo". Così Matteo Salvini replica via Twitter alle parole con cui l'esponente M5s Alessandro Di Battista aveva criticato la sua posizione sul Venezuela. In un post su Facebook l'ex ...

Tav - M5S : «Se i costi superano i benefici non si farà» Salvini replica : «Va fatta» : Nuovo fronte di scontro aperto nella maggioranza, questa volta sulla linea Torino Lione dell'Alta velocità. «Se i costi saranno superiori ai benefici la Tav non si farà. Non per fare il dispetto a ...

Nave Diciotti - Tribunale dei ministri chiede il processo per Salvini. La replica : : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della Nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

La Francia replica a Salvini e Di Maio : “Attacchi inutili e insignificanti” : Le parole dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio contro la Francia sollevano soprattutto «un interrogativo: Cosa ci guadagnano gli italiani? Contribuiscono forse al benessere del popolo italiano, che è generalmente l’obiettivo di ogni governo? Non penso»: lo ha detto la ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau, al termine d...

Sophia - Salvini replica a governo tedesco : “Se qualcuno si sfila ce ne faremo una ragione. A noi va bene - ci fa un favore” : “È da sei mesi che chiediamo un cambiamento delle regole perché in questa missione internazionale, internazionale solo sulla carta, c’è il fatto che tutti i migranti debbano sbarcare solo in Italia. Se qualcuno sta pensando di fare un danno all’Italia sfilandosi dalla missione voglio dire che per noi non è un problema” anzi ci fa “solo un favore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...

Migranti - Salvini : “Promesse non mantenute? Lavoriamo in silenzio - con tutto il rispetto”. E replica stizzito pure sul ruolo di Conte : Dopo aver fatto asse con Di Maio sugli attacchi alla Francia (“Sottrae ricchezza all’Africa. Nessuna lezione da Macron”), Matteo Salvini si presenta con poca voglia di parlare di fronte ai cronisti a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Ufficiali dei Carabinieri. E replica stizzito: “Che fine hanno fatto le promesse sul presidio alla frontiera con il Niger, i gommoni necessari al Nord e ...

Fmi taglia stime crescita Italia : "rischio globale"/ Salvini replica a Davos : "voi vera minaccia per economia" : Fmi taglia le stime crescita Italia, 'rischio globale altissimo': la replica di Salvini contro Davos e Lagarde, 'loro vera minaccia per economia mondiale'

Fmi taglia le stime sulla crescita : 'Italia tra i fattori che frenano l'economia mondiale'. Replica Salvini : In particolare, l'economia globale si stima che crescerà del 3,5% nel 2019 e del 3,6% nel 2020, rispettivamente lo 0,2 e lo 0,1% rispetto alle stime di ottobre. «All'interno dell'area euro revisioni ...

"Io fascistello?" - Salvini replica a Strada : "Gino Strada mi definisce oggi 'disumano, gretto, ignorante, fascistello, criminale' . Solo??? Evidentemente la fine della mangiatoia dell'immigrazione clandestina li sta facendo impazzire . L'Italia ...

La replica di Saviano - dopo l'attacco ad Afragola : "Salvini si goda la propaganda" : "Ad Afragola 8 bombe della camorra in 20 giorni, la politica locale compromessa con i clan e l'appello accorato al ministro dell'Interno è: 'Elimina Roberto Saviano!'. Si goda il risultato della sua propaganda, ministro". Così lo scrittore Roberto Saviano risponde su Twitter alla polemica sulla richiesta di togliergli la scorta, fatta da alcuni sostenitori di Matteo Salvini al ministro, in visita in Campania.Come si vede in un ...

Droga nelle scuole - dura replica di Anief a Salvini : Arriva la replica di Anief al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il quale – durante la sua visita in Sardegna per la campagna elettorale delle elezioni regionali – aveva commentato il ritrovamento di alcuni chili di Droga nelle scuole di Cagliari. Il vicepremier aveva avanzato l’ipotesi di “cani antiDroga, videocamere o forze dell’ordine nelle scuole medie e nei licei”. A distanza di due giorni, è arrivata la ...

Salvini ha replicato alle polemiche sulla sua assenza al rientro della salma di Megalizzi : "Ad accogliere la salma di Antonio Megalizzi c'era il presidente della Repubblica, c'era la più alta carica dello Stato, a nome mio e di 60 milioni di italiani. L'Italia è una squadra, il governo è una squadra, le istituzioni sono una squadra, non è che i ministri o i presidenti si spostano a pacchetto". Ad affermarlo in un intervento a "Pomeriggio Cinque" è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo alle polemiche sulla sua assenza al ...

Matteo Salvini continua a indossare la divisa della polizia e replica alle polemiche : “Me ne frego” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alla polemica sulle divise delle forze dell'ordine che quotidianamente indossa: "Me ne frego", è la replica del vicepresidente del Consiglio durante la puntata di Pomeriggio 5. "Le indosso con orgoglio, io onoro il lavoro delle forze dell’ordine".continua a leggere

Sanremo - Salvini replica alle critiche di Claudio Baglioni : 'Ti pagano gli italiani' : Sono trascorso diversi giorni dalla conferenza stampa tenutasi per la presentazione del Festival di Sanremo 2019, in occasione della quale il direttore artistico della kermesse musicale, Claudio Baglioni, si è scagliato contro la politica adottata da Matteo Salvini in materia di immigrazione. Il leader del Carroccio ha voluto dire la sua a margine delle critiche ricevute dal cantante, evidenziando che non intenderà né guardare il Festival dalla ...