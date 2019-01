Salute | “ninna-nanna” anche per gli adulti | il dondolio del letto fa dormire meglio

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) Non solo i bambini traggono beneficio dall’essere cullati nel sonno. Unche dondola aiutagli. Lo rivelano i ricercatori dell’Università di Ginevra, che hanno costruito un giaciglio molto speciale dove fari loro volontari, 18 giovani. Oscillando dolcemente per tutta la notte, i ‘dormitori‘ si svegliavano meno volte e dormivano più profondamente che su unnormale. Gli scienziati spiegano che il movimento oscillatorio consente di produrre per un periodo più lungo onde cerebrali lente, che facilitano un sonno profondo e miglioranola memoria. I volontari hanno trascorso tre notti in un laboratorio del sonno a Ginevra: uno per abituarsi alì, uno su una dondolo e l’altro sullo stesso, ma in una posizione immobile. Gli elettrodi hanno registrato le loro onde cerebrali e si è ...