Salto con gli sci | Coppa del Mondo Rasnov 2019 | Maren Lundby vince anche in Romania

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Stefan Kraft ottiene il secondo successo consecutivo - 5° uno sfortunato Kobayashi : L’austriaco Stefan Kraft bissa il successo ottenuto in gara-2 a Zakopane e si impone anche nella prima gara del weekend sul trampolino HS137 di Sapporo, in Giappone, in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile. Kraft ha preceduto in classifica di 9.8 punti il polacco Kamil Stoch e di 13.4 il norvegese Robert Johansson, mentre il padrone di casa nipponico Ryoyu Kobayashi si è dovuto ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Stefan Kraft si impone nelle qualificazioni davanti a Stoch e Kobayashi. Eliminato Forfang : L’austriaco Stefan Kraft comincia nel migliore dei modi il weekend di Sapporo (Giappone), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci, aggiudicandosi le qualificazioni sul trampolino HS137 davanti al polacco Kamil Stoch e al nipponico Ryoyu Kobayashi. La sessione si è disputata in condizioni meteo abbastanza complicate a causa di una nevicata molto fitta che è aumentata progressivamente di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Rasnov 2019 : continua il duello tra Katharina Althaus e Maren Lundby - che l’anno scorso vinsero una gara a testa : La Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2018-2019 si sposta a Rasnov, in Romania, per due gare che rinnovano il duello in corso per la classifica generale, che vede protagoniste Katharina Althaus e Maren Lundby. La tedesca e la norvegese sono divise da 34 punti (622 contro 588). Le due atlete si presentano in terra rumena forti l’una di tre vittorie stagionali, ottenute a Lillehammer e nella coppia di gare di Prémanon, ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Thomas Aasen Markeng vince la gara individuale maschile. Italiani tutti fuori nella prima serie : Dopo la gioia del bronzo nella gara femminile, ai Mondiali juniores di Salto con gli sci in corso di svolgimento a Lahti si è disputata anche la competizione maschile individuale. Sul Salpausselkä (HS100) l’oro è andato al norvegese Thomas Aasen Markeng, classe 2000, più costante di tutti nei suoi due salti. Markeng, in entrambi i tentativi a disposizione, si è portato fino ai 97 metri, raggiungendo punteggi simili: 126.2 nella prima ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Lara Malsiner è medaglia di bronzo! Doppietta russa con Shpyneva e Iakovleva : Si aprono con un’ottima notizia i Mondiali juniores di Salto con gli sci a Lahti: sul Salpausselkä (HS100) della città finlandese, con punto K a 90 metri, Lara Malsiner ha conquistato la medaglia di bronzo, arrivando soltanto dietro alla coppia russa formata da Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva (quest’ultima, nei mesi scorsi, era riuscita a vincere in maniera incredibile in Coppa del Mondo a Lillehammer all’inizio di ...

Salto con gli sci – Mondiali Junior : Malsiner di bronzo a Lahti : Lara Malsiner è bronzo ai Mondiali Junior di Lahti. E’ la quinta azzurra nella storia a riuscire nell’impresa Lara Malsiner conquista un bellissimo bronzo nel Salto ai Campionati Mondiali Junior di Lahti, e si iscrive alla ristretta lista delle cinque atlete italiane capaci di realizzare lo stesso risultato nella storia: Elena Runggaldier, Lisa Demetz, Evelyn Insam e sua sorella Manuela, prima di lei. Un bronzo che ...

