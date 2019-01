Rugby | Guinness Pro 14 2019 | bruttissima sconfitta per le Zebre in Sudafrica | 61-28 per i

Rugby - Guinness PRO14 – Match speciale contro i Cheetahs per Biagi : diventerà il 5° centurione delle Zebre : Partita speciale per George Biagi quella valevole per il 14° turno del Guinness PRO14 contro i Cheetahs: il capitano bianconero diventerà il 5° centurione delle Zebre Le Zebre hanno concluso la rifinitura stamane al Toyota Stadium di Bloemfontein in Sudafrica dopo l’allenamento di ieri al Grey College in vista della gara di domani. Nel 14° turno del Guinness PRO14 il XV del Nord-Ovest sfiderà al Toyota Stadium della capitale del Free State ...

Rugby – Dove vedere il ritorno della Guinness Pro14 e del TOP12 : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Il ritorno del Guinness Pro14 e del TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella serata di domani con la Benetton Treviso che farà visita all’Ulster. I Leoni di coach Crowley hanno nel mirino i play-off: diretta della partita su DAZN alle 20.35. Il clou della programmazione rugbistica è nella giornata di sabato 26 gennaio. Alle 14 le Zebre ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre volano in Sudafrica : le sensazioni del tallonatore Luus : Il tallonatore delle Zebre Luus presenta la sfida in Sudafrica, sua terra d’origine Le Zebre hanno lasciato lunedì l’Italia dirette in Sudafrica dove sabato affronteranno l’unica gara nell’Emisfero Sud della stagione. Al Toyota Stadium di Bloemfontein i bianconeri sfideranno i Cheetahs nel 14° turno del Guinness PRO14, ultimo turno prima della pausa di due weekend per l’inizio del Guinness Sei Nazioni 2019. A presentare la sfida è il ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni : ecco i 31 convocati dell’Italia per la trasferta in Scozia : Il ct Conor O’Shea ha selezionato i 31 convocati per la trasferta in Scozia del prossimo 2 febraio, match di debutto per il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Federazione Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi la lista dei trentuno atleti convocati da domenica 27 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in vista del debutto nel Guinness 6 Nazioni 2019 fissato per sabato ...

Rugby - Guinness PRO14 – Le Zebre sbarcano in Sudafrica : sabato la sfida ai Cheetahs : Le Zebre sbarcano in Sudafrica: alle 16 italiane di sabato, la sfida contro i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14 Le Zebre sono partite ieri da Parma per affrontare la trasferta più lunga della stagione, quella in Sudafrica. sabato alle 16 italiane infatti i bianconeri affronteranno i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14. La delegazione bianconera é atterrata ...

Rugby – Nuovo fischietto italiano in Guinness PRO14 : fa il suo esordio Andrea Piardi : Venerdì 15 febbraio farà il suo esordio in Guinness PRO14 Andrea Piardi, designato per arbitrare la sfida tra Munster e Southern Kings esordio in Guinness PRO14, venerdì 15 febbraio, per il giovane fischietto italiano Andrea Piardi, designato per dirigere l’incontro in calendario all’Irish Independent Park di Cork tra i padroni di casa del Munster e la franchigia sudafricana dei Southern Kings. Per il debutto nel torneo transnazionale che ...

Rugby - lanciata a Roma l’edizione 2019 del Guinness Sei Nazioni : Presenti al vernissage il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente federale Alfredo Gavazzi, l’AD di Cattolica Assicurazioni Alberto Minali e Alessandro Araimo, AD di Discovery Italia Venti edizioni del Guinness Six Nations: non sembra poi così lontano quel 5 febbraio del 2000 quando, allo Stadio Flaminio, la Nazionale Italiana Rugby fece il proprio debutto nel più antico e prestigioso Torneo del Rugby internazionale. Un ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : torna “IV Tempo Rugby e Cultura” : Il patrimonio cultura di Roma affianca l’Italia in vista del Guinness Sei Nazioni 2019: torna “IV Tempo Rugby e Cultura” torna a Roma il consueto appuntamento con il Guinness Six Nations, il Torneo più antico del mondo, e il patrimonio culturale di Roma scende ancora una volta in campo al fianco degli Azzurri, andando ad arricchire l’offerta di eventi collaterali per i possessori di biglietti per le gare dell’ItalRugby ...

Rugby – Italia - iniziato il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 : Presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, i giocatori della Nazionale Italiana di Rugby si sono ritrovati per il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 E’ iniziato oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma il primo raduno dell’anno dell’ItalRugby in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019. Gli Azzurri si sono ritrovati presso l’impianto romano dove ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Domani il lancio a Roma : promozione speciale con sconto su tutti i biglietti : Guinness Sei Nazioni, Domani il lancio nella Capitale: per 24 ore il 50% di sconto su tutti i biglietti per acquisto online con il codice ‘SEINazioni50’ Il Guinness Sei Nazioni 2019 è pronto a sbarcare nuovamente nella Capitale, portando con sé lo spettacolo del grande Rugby internazionale, la tradizione secolare del più antico e prestigioso Torneo del Rugby mondiale, il divertimento e l’atmosfera unici del Villaggio Terzo ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - verso Irlanda-Inghilterra : i convocati di Schmidt : Irlanda, i convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019 in vista del match contro l’Inghilterra Rory Best sarà ancora una volta capitano dell’Irlanda che ospiterà l’Inghilterra nel weekend di apertura del Guinness Sei Nazioni prima di dirigersi verso BT Murrayfield per affrontare la Scozia. La seconda linea dell’Ulster Iain Henderson è stato incluso dopo un rapido recupero da un infortunio al pollice che ha subito alla fine dell’anno ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : il Galles sfida l’Italia - i convocati di Gatland : Galles, i convocati per la sfida contro l’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2019 Warren Gatland, Commissario Tecnico del Galles, ha ufficializzato la rosa dei 39 giocatori convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019. I Gallesi, reduci dal secondo posto nel torneo dello scorso anno, saranno i primi avversari in casa dell’Italia il prossimo 9 febbraio alle 17.45, match in calendario allo Stadio Olimpico di Roma. IL Galles PER IL ...

Rugby - Guinness PRO14 – Il 16 febbraio le Zebre affronteranno i Campioni d’Europa del Leinster allo stadio Zaffanella di Viadana : Il prossimo 16 febbraio il Zebre Rugby Club affronterà i Campioni d’Europa del Leinster in un attesissimo match di grande prestigio L’associazione Rugby Viadana 1970 e lo Zebre Rugby Club sono lieti di annunciare il ritorno del Rugby internazionale allo stadio Zaffanella di Viadana dopo 7 anni. Il 16 febbraio infatti il Guinness PRO14 farà il suo ritorno nell’impianto casa del Rugby Viadana 1970 per ospitare la prestigiosa sfida tra ...

Rugby – Guinness Sei Nazione 2019 - i 31 azzurri convocati per il primo raduno : ItalRugby, i 31 azzurri per il primo raduno verso il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori convocati per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario al Centro di Preparazione “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. Confermato in gran parte il gruppo che ha partecipato ai Cattolica Test Match dello scorso ...