Roma | Tonali con Mancini | prestito per Pellegrini

calciomercato

: #Tonali: 'Tifavo Milan e mi piace Gattuso, mi piacerebbe essere allenato da lui' Mentre #Biglia annuncia: ' Vorrei… - AntoVitiello : #Tonali: 'Tifavo Milan e mi piace Gattuso, mi piacerebbe essere allenato da lui' Mentre #Biglia annuncia: ' Vorrei… - ASRomaAddict3 : Calciomercato Roma, Mancini vicino e Tonali prossimo obiettivo | Romanews - romanewseu : #calciomercato Roma, #Mancini vicino e Tonali prossimo obiettivo #AsRoma -

(Di sabato 26 gennaio 2019)made in Italy. Il ds Monchi ha l'accordo col difensoredell'Atalanta per la prossima stagione e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , tratta anche il giovane centrocampistadel Brescia. In uscitaper Luca: il Cagliari sorpassa la Spal, che ci ha provato invano anche con Defrel , ora in...