Roma “Testimoni dei Testimoni” a Palazzo delle Esposizioni

(Di sabato 26 gennaio 2019) Shoah, dal 26 gennaio ala prima mostra esperienziale ideata dai ragazzi dei Viaggi della Memoria. Fino al 31 marzodeicon messa in scena di Studio Azzurro.Il 26 gennaio apre aldei Testimoni. Ricordare e raccontare Auschwitz”, la prima mostra esperienziale ideata da un gruppo di ragazzi diche ha partecipato ai Viaggi della Memoria. Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano l’esperienza del campo di concentramento, per tramandare le storie degli ultimi sopravvissuti alla Shoah, affinché la memoria generi un futuro consapevole.La mostra, messa in scena dal collettivo Studio Azzurro, fa parte del programma cheCapitale dedica ogni anno al Giorno della Memoria –Memoria genera Futuro ed è stata presentata alla presenza della Sindaca diVirginia Raggi, del Vicesindaco ...