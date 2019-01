Roma | il Pg | è una città tra le più sicure al mondo |Da Milano | al Nord mente unica per

Anno giudiziario - il Pg di Roma : è una città tra le più sicure al mondo : "Nel circondario di Roma, vi è stata negli ultimi anni una drastica diminuzione degli omicidi, che ha portato la capitale a livelli davvero inimmaginabili qualche Anno addietro e che hAnno pochi ...

Matteo Salvini - una donna lo contesta alla periferia di Roma : "Assassino" - lui la ignora : Una donna con una bandiera arcobaleno sulle spalle ha urlato: "Assassino" contro Matteo Salvini, in visita alla periferie di Roma a un villino con box confiscato in via Vernio. "Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l'anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini". Dopo un lungo pe

C’era una volta Roma… “Costanza De Cupis” : Al centro della nostra capitale, in una delle vie più famose, possiamo ammirare in perfetto stile barocco, un grande edificio, dimora di una delle ragazze più avvenenti del XVII secolo. Ci troviamo in via dell’Anima e la ragazza della quale vogliamo raccontarvi, è Costanza Conti De Cupis. La giovane fanciulla, subito dopo essersi sposata, si trasferì a Roma in una delle residenze della ricca borghese famiglia del marito, in un palazzo affacciato ...

Roma-Barrios - c'è l'offerta e il Boca deve mantenere una promessa... : Insomma, la Roma cercava un'occasione, potrebbe averla trovata dall'altra parte del mondo se gli argentini dovessero decidere di accettare la soluzione proposta da Monchi. Zaniolo al Roma Store, ...

Roma - M5s condannato a risarcire 22mila euro a candidato alle comunali espulso : Era stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché, secondo i vertici grillini, non avrebbe dichiarato “la sua pregressa militanza all’interno del partito politico Italia dei Valori” al momento della candidatura alle primarie online per la scelta dei candidati consiglieri in Campidoglio nel 2016. Ma la XVI sezione civile del Tribunale di Roma, in una sentenza emessa lo scorso 21 gennaio dal giudice Guido Romano ha stabilito che ...

Case regalate ai rom a Roma - Raggi : "Una bufala" : La bufala delle Case regalate ai Rom . La solita destra razzista e chiacchierona ne ha sparata un'altra: la Raggi regala le Case ai Rom. Loro chiacchierano e speculano inventando notizie; noi invece ...

Sanità : nuova condanna del Tribunale di Roma - Asl pagherà cure a bimbo con autismo : Il vento sta cambiando a Roma per i genitori alle prese con il rebus delle terapie per l’autismo. Se l’Istituto superiore di Sanità raccomanda l’utilizzo più precoce possibile del metodo Aba nel trattamento dei piccoli con disturbi dello spettro autistico, le Asl non hanno strutture pubbliche specializzate e finora ai genitori non restava che metter mano al portafogli. Ma una nuova speranza arriva dall’ordinanza del ...

Kone - dall'Africa al Torino : a 14 anni riabbracciò la mamma a Roma. E oggi 18enne vive una favola : E' un agente di calciatori, romano, molto noto, nel mondo dei giovani, per la sua onestà. mamma Mariam decide di contattarlo, ma non sapendo come fare gli scrive un messaggio su Facebook: 'Signor ...

Quei latitanti in Francia - Parigi : "Nessuna richiesta di estradizione". Scontro con Roma : Alta tensione tra Francia e Italia. Negli ultimi giorni i rapporti tra Parigi e Roma sono in crisi dopo le parole di Di Maio sulla politica "coloniale" da parte della Francia in Africa. Il governo francese, come è noto, ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi. Ma sullo Scontro tra i due Paesi c'è anche il dettaglio non secondario della disputa per riportare in Italia i latitanti che hanno goduto per troppi anni della "dottrina Mitterand" ...

Diario di una notte passata con chi vive per strada a Roma : Nella capitale più di diecimila persone vivono per strada. Tanti rifiutano i pochi posti offerti dal comune per passare la notte al chiuso. Perché? Come sono questi posti? Un buon modo per capirlo è andarci a dormire. Leggi

Roma - chiuso il Cara di Castelnuovo Lacrime e accuse : «È una deportazione» : Lacrime e polemiche nella struttura in via Tiberina che accoglie 550 persone, alcune delle quali con permesso di soggiorno, altre richiedenti asilo. In 30 già portati via in pullman per Campania e Basilicata. Manifestazione del sindaco e del parroco

In You 2 su Netflix una potenziale redenzione di Joe - ma resta il problema di Romanticizzare uno stalker assassino : L'arrivo di You 2 su Netflix non è imminente ma le riprese cominceranno a breve: la piattaforma ha annunciato che molto presto diffonderà i nuovi episodi della serie diventata rapidamente un fenomeno virale durante le festività natalizie, nonostante le polemiche suscitate per l'argomento trattato. Contrariamente alla sua solita policy - Netflix non divulga i dati sulle visualizzazioni delle sue serie tv - per You la piattaforma ha fatto ...

Un cattolico "errante" tra Concilio e Tribunale Russell - a Roma Tre seminario su Ettore Masina : Chiusa a metà anni '90 la stagione politica, Masina riprese l'attività giornalistica e di scrittura, sempre nel segno dell'impegno osservatore attento e profondo di temi politici ed ecclesiali. Il ...