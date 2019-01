Roma Campidoglio | riunito tavolo per Capannelle

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi. Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio nelle Biblioteche e nei Municipi. Municipio I. Alla Biblioteca Enzo ...

Campidoglio - Toninelli : "Ok a 425 milioni per le metro a Roma - ora meno guasti" : Firmata la convenzione. Fondi disponibili per le linee A e B, Ieri lunedì nero per i Romani a causa di un guasto tecnico sulla linea A

Buche a Roma - sponsor privati per ripararle : la resa del Campidoglio : sponsor privati per riparare le imperiture Buche della Capitale. Ma anche per restituire un volto presentabile ai parchi pubblici, ristrutturare palestre scolastiche, realizzare piste ciclabili o...

Ugl in Campidoglio : slogan è Roma deve risorgere : Roma – #RomaRisorgi. È l’hashtag che accompagna il sit-in organizzato stamattina da Ugl Roma e Lazio in piazza del Campidoglio per chiedere alla Giunta Raggi “un cambio di rotta”. È la questione dei rifiuti “la piu’ urgente da affrontare” secondo Armando Valiani, segretario regionale dell’Ugl Lazio, “un argomento che non riguarda solo Roma, ma tutto il Lazio, calcolando che Roma detiene il ...

Roma : Ugl raduna i propri iscritti al Campidoglio - domani protesta : Roma – Il sindacato Ugl chiama a raccolta a Roma i propri iscritti e tutti i cittadini per dare forza alla manifestazione di domani mattina in Campidoglio contro la prassi degli appalti al massimo ribasso che non tutelano i lavoratori e incidono sulla qualita’ dei servizi e della sicurezza dei cittadini. Una mobilitazione voluta dal segretario provinciale Igiene Ambientale Mauro Piconi che ha ottenuto il sostegno politico ...

Buche a Roma - primo risarcimento danni |Dal Campidoglio 760 euro a un automobilista : Lo scorso marzo un automobilista sulla Salaria distrusse pneumatico e cerchione per una buca non segnalata sulla Salaria. Lo rende noto il Codacons che rivela anche la singolare tesi difensiva del Campidoglio in una class action: tocca a chi guida evitare le Buche

Buche a Roma - il Campidoglio si affida al MIT per risolvere l'emergenza : Potrebbe sembrare una decisione di poco conto, ma per i 'malpensanti' questa scelta appare come la volontà del Governo di non affidare la risoluzione dell' emergenza Buche alla giunta guidata da ...

Campidoglio - record di arrivi negli Aeroporti di Roma conferma crescita flussi turistici nella Capitale : Quasi 49 milioni di passeggeri sono transitati nei due Aeroporti di Roma nel 2019. Si tratta di un record storico, ottenuto in particolare con la crescita dello scalo di Fiumicino che ha avuto un incremento del 4,9% rispetto al 2017, e che giunge come un’ulteriore conferma del forte aumento dei flussi turistici verso la Capitale riscontrato nell’ultimo anno. “Voglio esprimere grande soddisfazione per il consistente aumento di passeggeri ...

Rifiuti Roma - assenteismo - roghi - vandali : il dossier del Campidoglio in Procura. “Unica cabina di regia - noi sotto attacco” : assenteismo, cassonetti dati alle fiamme, vandalismo. In una parola “boicottaggio”. Il Campidoglio si sente sotto attacco. Così, dopo la contestazione subita la notte di Capodanno e la lettera dell’associazione dei presidi che minaccia la non riapertura delle scuole, Virginia Raggi è al lavoro su un dossier da presentare alla Procura di Roma che fotografa lo stato dell’arte della raccolta dei Rifiuti a Roma ed evidenza alcune “stranezze”. Il ...

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi. Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019. Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio nelle Biblioteche e nei Municipi. Municipio I. Alla Biblioteca ...

De Priamo (FDI) : emergenza rifiutia Roma - Raggi riferisca in Campidoglio : Roma – “Quanto sta accadendo in queste ore dove in diversi quadranti della citta’, Centocelle, Montesacro, Prati e Tor Sapienza, dove sono stati appiccati incendi dolosi e’ preoccupante. Cassonetti ricoperti dai rifiuti e incendiati, i servizi di spazzamento e raccolta a rilento, la Capitale affoga e la stampa internazionale ci irride come ha titolato il New York Times parlando di ‘Roma in rovina’ ...

Roma - gli attori del Teatro Patologico premiati in Campidoglio dalla sindaca Raggi : D'Ambrosi e suoi attori del Teatro Patologico sono stati premiati dalla sindaca Raggi. 'Ho premiato in Campidoglio le ragazze e i ragazzi protagonisti del Teatro Patologico, una straordinaria forma di ...

Roma - Campidoglio : raccolta straordinaria gratuita degli alberi di Natale : Il Campidoglio rende noto che tutti gli alberi di Natale naturali raccolti e utilizzati durante le Feste potranno essere restituiti alla natura grazie alla raccolta straordinaria e gratuita attraverso la quale Ama provvederà, insieme ai Carabinieri Forestali, a selezionare gli abeti e a verificare se ci sono alberi che possono essere trasportati e ripiantati presso la sede del Reparto Biodiversità di Roma, a Arcinazzo Romano, all’interno dell’ex ...

Roma : Campidoglio investirà 7 milioni extra per disabili : Roma – Il Campidoglio investira’ 7 milioni in piu’ per il trasporto delle persone con disabilita’, per un totale di 21 milioni di euro nel trienno 2019- 2021. Soldi che serviranno ad aumentare il numero di persone che godono di questi servizi, che oggi sono circa un migliaio. Ad annunciarlo, in occasione della presentazione del nuovo Regolamento per per i servizi di mobilita’ individuale per le persone con ...