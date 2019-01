Rock' n' roll Laundry | gli Slipknot sono la band più sporca | parola di chi gli fa il bucato

I Greta Van Fleet contro chi li odia : 'Sciocco considerarci i salvatori del Rock and roll' : Comunque in questo mondo non c'è band che non abbia qualcuno che la odia". Il chitarrista ha poi aggiunto: "Quando qualcuno inizia ad andare lontano dalla mandria, sembra esserci sempre qualcuno che ...

BlackRock - crollo del 60% degli utili trimestrali : Blackrock, il più grande asset manager al mondo, ha registrato un calo del 60% negli utili trimestrali rispetto a un anno fa, quando la società aveva beneficiato della modifica del regime fiscale Usa.

"A Sanremo in Rolls Royce Amo il Rock e supero la trap" : Certo che ha le idee chiare. Achille Lauro è una delle sorprese del Festival di Sanremo prossimo venturo e fa parte di quella nebulosa musicale che è straconosciuta ai giovanissimi ma è (ancora) un mistero per la gran parte del pubblico televisivo: "Ma io gioco per entrare nell'Olimpo della musica". A molti spettatori non di primo pelo colpirà soprattutto il suo nome: Achille Lauro, come l'armatore napoletano che è anche uno dei padri del ...

Il 3 gennaio 1987 Aretha Franklin fu la prima donna eletta alla Rock And Roll Hall Of Fame : Regina del Soul, lady del Gospel e punto di riferimento assoluto per spiritualità e passione in musica, Aretha Franklin fu la prima donna eletta alla Rock and Roll Hall of Fame. Era il 3 gennaio 1987 e l'associazione-colosso superava quel gender gap emerso dall'anno precedente con le nomination nelle quali mancavano, appunto, nomi femminili. Tra le 10 candidature vi erano Elvis Presley, Fats Domino, James Brown, Buddy Holly e Chuck Berry, e ...

Alice Cooper : 'Non mi piace mescolare la politica e il Rock and Roll' : Per molti artisti la politica è qualcosa di estraneo rispetto alla musica, per altri invece non possono non andare di pari passo, essendo la musica un potente veicolo per diffondere messaggi alle persone. Sicuramente Alice Cooper, Rockstar settantenne, fa parte dei primi. Non mescolare musica e politica L'artista di Detroit ha sottolineato che preferisce tenere per sé le opinioni politiche, senza voler mescolare la sua musica con la politica: ...

Al Duse di Bologna un Capodanno a ritmo di Rock 'n' roll con Matthew Lee : BIGLIETTERIA Dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un'ora prima l'inizio degli spettacoli. Chiuso dal 23 al 26 dicembre 2018. Via Cartoleria 42, 40124 Bologna 051 231836 - biglietteria@...

