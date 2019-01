Roberto Giacobbo | altezza | moglie e figli La carriera del presentatore

Freedom – oltre il confine : anticipazioni stasera 24 gennaio con Roberto Giacobbo : Freedom – oltre il confine : anticipazioni stasera 24 gennaio con Roberto Giacobbo stasera 24 gennaio 2019 alle 21.25 su Rete 4 andrà in onda la nuova puntata di Freedom . Il programma televisivo ideato e condotto da Roberto Giacobbo arriva così al sesto appuntamento con tanti misteri ed enigmi da risolvere. Con il suo inconfondibile stile, il giornalista trasporta i telespettatori in un mondo ...

Roberto Giacobbo : «Io sono come Milano - non mi fermo mai!» - : Per la cronaca, il servizio che vedete in queste pagine l'abbiamo realizzato lunedì 7 gennaio in piazza Duomo a Milano. Perché nella quinta puntata di «Freedom» la cattedrale sarà mostrata come mai ...