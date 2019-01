: Rimini,mafia: sequestrati 600mila euro - TelevideoRai101 : Rimini,mafia: sequestrati 600mila euro - DomenicaSisto : @lauraboldrini dedicata alle figlie italiane??però ci sono anche le vittime della mafia nigeriana, polacca la donna… - Meresa89672646 : RT @DomenicaSisto: la Boldrini che decanta tanto l'integrazione,che lotta contro la violenza sulle donne e poi scrive un post dove dedica… -

I carabinieri dihanno sequestrato beni riconducibili a un pregiudicato campano in contatto con noti personaggi di spicco del clan camorristico "Nuvoletta" di Marano di Napoli. Le indagini hanno dimostrato evidenti sproporzioni tra il reddito dichiarato ed il cospicuo valore dei beni in possesso del medesimo. Il sequestro dispoto dal Tribunale di Bologna su richiesta dalla Dda e della procura diinclude 130.000in contanti, due abitazioni e un'autovetura per un valore complessivo di circa 600 mila.(Di sabato 26 gennaio 2019)