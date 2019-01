Ricerca dell' identità | al tempo del selfie

Ricerca : lo studio - nei geni della magrezza il segreto per restare in linea : 'E' facile criticare le persone per il loro peso, ma la scienza dimostra che le cose sono molto piu' complesse. Abbiamo molto meno controllo sul nostro peso di quanto potremmo desiderare di pensare', ...

Schneider Electric : una Ricerca misura i benefici concreti della digitalizzazione - : Lo studio prende in considerazione quattro settori chiave dell'economia: edifici, data center, industria manifatturiera e infrastrutture " accomunati dall'essere interessati da un percorso di ...

Viaggi slow per conoscere il mondo dei briganti alla Ricerca dell’equilibrio perduto : Sulla tracce di rapimenti, riscatti, e tanta violenza. Una "brutta" storia di 150 anni fa che oggi è diventa una "bella" esperienza, anzi una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita, per Viaggiatori moderni e appassionati di itinerari slow, che viene riproposta per Viaggiare a piedi da paese a paese lungo un cammino di 7 giorni, ben percorribile, segnato e con soste attrezzate.È il "Cammino dei briganti", 100 km di ...

Al via una collaborazione di studio e Ricerca tra la Comunità Mondiale della longevità - CmdL - e la Uil pensionati della Sardegna. : Questa nuova alleanza tra mondo della scienza e l'impegno sociale del sindacato, apre una finestra sulle innumerevoli prospettive offerte dall'invecchiamento attivo. «La collaborazione con la ...

Ricerca - nel silicio bidimensionale il futuro della fotonica : Roma, 24 gen., askanews, - Il silicio può essere depositato su un supporto isolante di zaffiro assumendo una struttura atomica bidimensionale, analoga a quella del grafene, che potrà rivoluzionare il ...

Al via ciclo conferenze 'Gli effetti della Ricerca nella nostra vita' : Primo appuntamento venerdì 25 gennaio alle 16,30 alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio con i professori Franco Mosca e Gianfranco Natale Al via "Scienza e territorio. Gli effetti della ricerca nella nostra vita" un ciclo di incontri aperto al pubblico organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Pisa University Press. Si ...

Ricerca : cresce il mercato della robotica ospedaliera - 16 - 7 miliardi di dollari entro il 2023 : Il mercato globale della robotica ospedaliera “è in continua crescita e secondo un rapporto di ‘Markets and Markets’ raggiungerà i 16,74 miliardi di dollari entro il 2023, da un valore stimato di 6,46 miliardi di dollari attuali“. L’ambito dei robot in campo medico “è vasto e comprende robot per la chirurgia, robot per la riabilitazione, robot radio-chirurgici non invasivi e robot per l’industria ...

Olio d’oliva e metodi di analisi : Ricerca e confronto scientifico internazionale a difesa della qualità e della genuinità : A Torino, dal 24 al 25 gennaio 2019, si parla di Olio d’oliva e dei metodi di analisi che permettono di accertarne qualità e genuinità. Torna infatti, dopo il successo della prima edizione tenutasi a novembre 2017, la conferenza “I metodi di Controllo – il Controllo dei metodi. Dalla Tecnica alla Norma: gli oli come sistema modello” e si ripropone in versione internazionale, con oltre 90 partecipanti provenienti da aziende, centri di ricerca e ...

Regeni - a tre anni dall’omicidio Fico scrive ai presidenti dei parlamenti Ue : “Contribuite alla Ricerca della verità” : E’ “di fondamentale importanza potere contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei parlamenti degli altri paesi membri dell’Unione europea. Le sarei pertanto molto grato per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare, nell’ambito delle competenze e delle procedure dell’Assemblea da Lei presieduta, per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni“. E’ quanto si legge in ...

Scienza e territorio : gli effetti della Ricerca nella nostra vita : Al via “Scienza e territorio: gli effetti della ricerca nella nostra vita” un ciclo di incontri organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Pisa University Press, la casa editrice dell’Università di Pisa. Sono cinque in tutto gli appuntamenti aperti al pubblico e animati da docenti dell’ateneo pisano: un venerdì al mese da gennaio a maggio 2019 sempre alle 16,30 alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo ...

Tornano in piazza le Arance della Salute per la Ricerca sul cancro : Torna l'ormai tradizionale appuntamento benefico con le Arance della Salute di Airc, l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Nella giornata di sabato 26 gennaio oltre 20 mila volontari saranno impegnati in 3 mila piazze italiane per iniziare la raccolta fondi di questo 2019: con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di Arance, quelle rosse italiane, preziose fonti di vitamina C, antociani e pigmenti ...

Ricerca : Cina condanna scienziato padre delle “gemelle Ogm” : La Cina condanna He Jiankui, il ‘papà’ delle prime gemelline al mondo sottoposte a editing generico. Lo scienziato ha agito illegalmente e in cerca di fama e fortuna, secondo quanto riportato dai media statali. L’affermazione di Jiankui di aver alterato i geni delle gemelle in modo da difenderle dall’Hiv, l’anno scorso, era stata accolta con scetticismo e indignazione. Sulla vicenda era stata aperta ...

Migranti - in un video l’arrivo della nave Sea Watch sul luogo del naufragio. La Ricerca dei soccorritori : “C’è qualcuno?” : L’inviato della trasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borrelli, a bordo della nave della ong tedesca Sea Watch 3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori sul luogo del naufragio al largo di Tripoli, dove sono morti 120 Migranti. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicottero della Marina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora ...

Ricerca : il 5% dei bimbi è iperattivo - da Tor Vergata sensori alleati della diagnosi : Dalla Ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata un sistema innovativo di sensori ‘alleati’ dei medici alle prese con sospetti casi di iperattività e deficit di attenzione. “A livello mondiale il 5% dei bambini in età scolare soffre di iperattività o disturbi del controllo motorio. Il problema è che ancora oggi per arrivare a una diagnosi e stabilire il grado del problema si utilizzano questionari compilati da genitori e ...