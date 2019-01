Regeni | Fico | Al Sisi mente | l' Egitto copre gli apparati che lo uccisero

Caso Regeni - Fico : Al Sisi ha mentito - Egitto copre assassini - : Il presidente della Camera, intervistato da Repubblica, accusa il leader egiziano: "Da lui parole false". Poi spiega: "Siamo in uno stallo giudiziario, responsabilità dell'omicidio negli apparati del ...

Tre anni senza Giulio Regeni - Fico : “Se continua stallo rivedremo rapporti economici con l’Egitto” : “In questo momento c’è una situazione di stallo dovuto alla poca disponibilità a collaborare della procura del Cairo con la procura di Roma. Se sussiste questo stallo vanno rivisti i nostri rapporti economici”, è quanto ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Fiumicello, dove è intervenuto per la commemorazione dei tre anni dalla scomparsa di Giulio Regeni.continua a leggere

Regeni - a tre anni dall’omicidio Fico scrive ai presidenti dei parlamenti Ue : “Contribuite alla ricerca della verità” : E’ “di fondamentale importanza potere contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei parlamenti degli altri paesi membri dell’Unione europea. Le sarei pertanto molto grato per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare, nell’ambito delle competenze e delle procedure dell’Assemblea da Lei presieduta, per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni“. E’ quanto si legge in ...

Regeni - Fico : “Rassicurazioni dall’Egitto non ci bastano più - finora nessun passo avanti” : “I rapporti tra Italia e Egitto sono sempre a repentaglio e lo sono sempre stati negli ultimi tre anni, perché in Egitto è stato sequestrato, torturato e ucciso un cittadino italiano. Ben venga quindi mettere a repentaglio tutti i rapporti – sociali, culturali, politici e diplomatici – nel momento in cui l’Egitto non dimostra di voler fare un passo in avanti“. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, ...

Fico incontra i genitori di Regeni : “Stop a rapporti con l’Egitto - non collabora con l’Italia” : "I rapporti sono a repentaglio e sono stati sempre a repentaglio negli ultimi 3 anni perché in Egitto è stato torturato e ucciso un nostro ricercatore che faceva ricerca in Egitto, punto. Questo è il motivo e ben venga mettere a repentaglio tutti i rapporti dal punto di vista economico, sociale, culturale perché non possiamo andare avanti in questi rapporti fino al momento in cui l'Egitto non dimostra di voler fare un passo in avanti", ha ...

Regeni - Fico : Ue non si giri altra parte : 17.25 "Giulio Regeni non era solo un ricercatore italiano, ma era anche un cittasino europeo e quindi tutta l'Europa deve occuparsi" della ricerca della verità sulla sua uccisione al Cairo."Nessuno in Ue può girarsi da altra parte". Queste le parole pronunciate dal presidente della Camera, Fico, al termine dell'oincontro a Montecitorio con i genitori di Giulio. Il colloquio è durato oltre un'ora. Nel governo,ha assicurato Fico,"abbiamo una ...

Caso Regeni - un deputato egiziano replica così a Fico : "Sospendiamo i rapporti anche noi" : L'Egitto replica al medesimo annuncio comunicato dal presidente della Camera, Roberto Fico. "Non possiamo che agire nello stesso modo", ha affermato Tarek El Khouly