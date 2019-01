Rai | la nuova campagna di facciamorete ' Boicottiamo il programma dedicato a Beppe Grillo'

F1 - l’annuncio della Toro Rosso : lunedì 11 febbRaio la presentazione della nuova STR14 [VIDEO] : La scuderia di Faenza ha reso noto su Youtube che la monoposto del 2019 verrà svelata il prossimo 11 febbraio Piano piano cominciano ad essere ufficializzate tutte le date di presentazione delle monoposto di Formula 1 del 2019, l’ultima in ordine di tempo ad annunciare l’unveiling è stata la Toro Rosso. La scuderia di Faenza ha reso noto con un video su Youtube che i veli sulla nuova STR14 verranno alzato l’11 febbraio, ...

Mika a The Voice Francia dal 9 febbRaio - tra i giudici della nuova edizione : come seguirlo dall’Italia : Mika a The Voice Francia, in giuria nella nuova edizione del talent show in partenza il prossimo 9 febbraio. Dopo l'addio a X Factor Italia, una brutta notizia da assimilare per il pubblico italiano che ha poi visto andar via anche Alvaro Soler, il cantante ha comunicato di essere stato arruolato per The Voice in Francia e seguirà uno dei team nella nuova edizione in partenza a febbraio. La conferenza stampa per la presentazione dell'ottava ...

Tyler Posey gay in Now Apocalypse : il tRailer della nuova serie Starz tra incubi - orge e complotti : Qualcosa di "psichedelico" e fuori dal normale è stata prodotta da Starz e da marzo sarà in onda con la partecipazione di Tyler Posey, l'amato Scott di Teen Wolf. La serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è finita ormai da un paio di anni e finalmente il giovane attore torna con un ruolo ricorrente in Now Apocalypse, uno show che niente ha a che fare con quello precedente. Via le oscure e nebbiose strade di Beacon Hills e ...

La nuova Rai a trazione grillina prepara uno speciale su Grillo : Anche se Enrico Beruschi racconta tutta un'altra storia: il comico fece apposta a farsi mandare via per trasformarsi in un martire da spettacoli teatrali redditizi. Comunque, tornando a Freccero, l'...

Alessandra Canale oggi : la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai : Che fine ha fatto Alessandra Canale? nuova vita per l’ex annunciatrice Rai nuova vita per Alessandra Canale, una delle annunciatrici Rai più famose della storia della televisione. oggi Alessandra ha 55 anni e lavora come giornalista a Rai Pubblica Utilità, la struttura che fornisce informazioni per la mobilità e il meteo su tutti i canali […] L'articolo Alessandra Canale oggi: la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai proviene da ...

Nightflyers - a febbRaio la nuova serie di Netflix tratta da un racconto di G.R.R. Martin : Netflix, in collaborazione con il canale satellitare Syfy, ha prodotto una serie tratta da un racconto di fantascienza del 1980, scritto da George R.R.Martin, il famosissimo autore della saga di romanzi 'Cronache del ghiaccio e del fuoco', da cui è stata tratta la serie di successo di HBO, 'Game of thrones'. Netflix ha rilasciato un trailer in cui, oltre a farci dare uno sguardo alla serie, comunica anche la data ufficiale del debutto italiano: ...

Nasce Rai Libri - la nuova casa editrice del servizio pubblico : ... che danno prestigio al ruolo e alla storia del servizio pubblico, coinvolgere i personaggi più rappresentativi del mondo della cultura, dell'informazione, dell'impegno sociale e civile e poi tutti ...

La porta rossa : replica su Rai 2 dal 13 gennaio - in attesa della nuova stagione a febbRaio : In previsione dei nuovi episodi, attesi per il 13 febbraio, Rai Due a partire da questa domenica 13 gennaio replica in prima serata la prima stagione de La porta rossa, la serie rivelazione del 2017 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Le repliche dei 12 episodi - proposti in 6 appuntamenti serali - andati in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, dovrebbero concludersi dopo la messa in onda di Sanremo 2019, per fare poi spazio alla seconda ...

'Suor Angela' torna su Rai1 con una nuova stagione - senza Lino Guanciale : Ieri, giovedì 10 gennaio, è andata in onda la nuova stagione di una delle serie televisive più amate dagli italiani: Che Dio Ci Aiuti, con una divertentissima Elena Sofia Ricci nelle vesti di suor Angela. Diversi sono stati i cambiamenti avvenuti all'interno del convento i quali, probabilmente, hanno lasciato i telespettatori un po' perplessi riguardo l'attesissima messa in onda della nuova stagione della serie tv. Di certo non sono mancati i ...

Che Dio ci aiuti 5 Anticipazioni : stasera su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione : Torna con la quinta stagione la fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'esuberante Suor Angela.

Sinapsi artificiali per la comunicazione neuronale : nuove prospettive nelle interfacce bRain-computer e nella protesica di nuova generazione : Una Sinapsi è una struttura biologica che connette due neuroni stabilendo tra essi un flusso di informazioni specifico e unidirezionale. Queste connessioni sono elementi chiave per funzioni neuronali essenziali come l’apprendimento e la memorizzazione che si fondano sul numero di ripetizioni (o prove) e il raggiungimento di varie soglie di tensione. L’emulazione delle loro proprietà e la realizzazione di interfacce tra cervello e macchine ...

Fulvio Abbate sulla nuova Rai2 : "Benigni era grande grazie a Televacca - spero Freccero mostri un segno di discontinuità" : Si rincorrono ormai le dichiarazioni a proposito del ciclone Freccero a seguito della conferenza stampa di Viale Mazzini in cui il neo-direttore di Rai2 ha rivelato quali sono i suoi piani per il rinnovamento della rete.Nell'ultimo appuntamento de I Lunatici, il programma condotto da Roberto Arduini ed Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2, è intervenuto in diretta sul caso anche lo scrittore Fulvio Abbate, che ripetendo quell'aggettivo ...

La Compagnia del Cigno : sette ragazzi - un conservatorio ed un professore bastardo nella nuova fiction di Rai 1 : La Compagnia del Cigno - Alessio Boin e Anna Valle La Compagnia del Cigno, al via questa sera su Rai 1, è un progetto impegnativo, ricco di collaborazioni e morto articolato, poichè si muove nel mondo della musica ma affronta anche tematiche sociali. Le sei puntate, scritte e dirette da Ivan Cotroneo e prodotte da Indigo Film con Rai fiction, è a metà tra un coming of age e una dramedy contemporanea, un romanzo di formazione in cui si ...