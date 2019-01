Raduno di estrema destra davanti al lager di Auschwitz | la polizia nega l’ingresso 

Raduno dell'estrema destra Auschwitz - gruppo prova adi entrare : Raduno di un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria Segui su affaritaliani.it

Raduno di estrema destra polacca davanti ad Auschwitz : Un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca si sta radunando fuori dall'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz per protestare contro il Governo polacco accusato di ricordare, nelle annuali celebrazioni per il Giorno della Memoria, solo gli ebrei e non le vittime polacche. Circa 45 persone innalzano bandiere della Polonia e vogliono entrare nel campo, capeggiate dall'attivista Piotr Rybak, per deporre una corona. Ogni anno ad Auschwitz ...