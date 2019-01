Raccoglie 4mila euro per l’amico malato | ma muore nell’incidente prima dell’operazione

fanpage

(Di sabato 26 gennaio 2019) Il dramma nella zona industriale di Lecce. A perdere la vita, il 32enne Gianluca Bisconti. Era stato tra i più attivi sostenitori di una raccolta benefica per aiutare un amico: non ha fatto in tempo a salutarloche si sottoponesse all'intervento chirurgico salva-vita.