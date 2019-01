Raccoglie 4mila euro per l' amico malato | ma muore in un incidente

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019) Un destino tragico ha spezzato la sua vita. Gianluca Bisconti, 32enne di Lecce, è morto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio in unstradale.Bisconti si è schiantato con la sua auto contro il pilone di un cavalcavia nei pressi dello svincolo per l"area industriale sulla Lecce-Campi. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare. L'urto è stato violentissimo e Bisconti è stato sbalzato fuori dalla vettura in condizioni gravissime: inutili i soccorsi allertati da una guardia giurata.Poi, dopo la morte all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, è emersa la storia di Gianluca. Nelle scorse settimane si era impegnato insieme ad altri conoscenti per pagare un delicato intervento chirurgico a un caro. Il gruppo era riuscito are intorno ai 4000, la cifra necessaria a coprire le varie spese. Purtroppo Gianluca non ha potuto incontrare l'prima ...